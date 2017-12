Teatro, musica, arte e feste: ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare a Milano a Capodanno

Capodanno a Milano non è solo cenone con gli amici. Di cose da fare ce n'è sempre di più, per ogni età e ogni gusto.

Come da tradizione sarà allestito il palcoscenico in piazza Duomo per il concerto organizzato da RTL 102,5 e altrettanto tradizionali sono altri concerti organizzati in giro per la città, dall'Auditorium al Blue Note.

La notte di San Silvestro però non è solo musica, perché ci si potrà divertire anche a teatro, al cinema o per locali. E anche gli iperattivi saranno accontentati, con una bella corsa per smaltire torrone e panettone.

Ecco le proposte più gettonate.

(Continua sotto la foto)



Capodanno in piazza



La notte di San Silvestro per molti si passa in piazza.

Anche quest’anno in Duomo si terrà il concerto organizzato da RTL 102.5, che vedrà sul palcoscenico Fabri Fibra e Luca Carboni.

Si comincia alle 21 con il dj set; alle 22 toccherà al cantante bolognese, mentre a seguire sarà la volta del rapper milanese.

Conducono la serata Angelo Baiguini, Giorgia Surina, Paolo Cavallone e il conte Galè

Capodanno in musica



Altra tradizione che si ripete quella della notte di San Silvestro con la Nona Sinfonia di Beethoven eseguita dall’Orchestra e il Coro Sinfonico de laVerdi diretti dal maestro Elio Boncompagni all’Auditorium di Milano.

Appuntamento per le 20.

A seguire panettone e brindisi di mezzanotte.



Capodanno di corsa



Tutti i salutisti e i runners (o gli aspiranti tali) potranno ritrovarsi il 31 dicembre in Piazza del Cannone per la 31Run Happy New Race!, la corsa di San Silvestro aperta a tutti che prevede due percorsi non competitivi (da 5 e 10 km) e uno agonistico da 21 km.

Start alle 10,30. Il 31Run Village sarà aperto già dalle 8 del mattino per le iscrizioni last minute e il ritiro del pacco gara.

All’arrivo dj set, animazione e happy hour.



Capodanno a teatro



Al Teatro Manzoni potrete trascorrere la notte di San Silvestro con Vincenzo Salemme e la sua commedia Una festa esagerata. Due le repliche previste, alle 18 e alle 21,30, con possibilità di cenare alle 20,30 nel foyer e brindisi al termine dell’ultimo spettacolo.



Al Teatro Nuovo tornano Ale & Franz con un recital speciale, ideato proprio per la serata di Capodanno, in cui ripercorrono il meglio dei loro 25 anni di carriera.



Come di consueto, il 31 dicembre, lo Zelig organizza un veglione all’insegna del cabaret: dalle 23 all’alba si alterneranno sul palco Bruce Ketta, Andrea Carlini, Annetta Chiarito, Andrea Di Marco, Daniele Raco e il burlesque di Marlene Clouseau e Dreamy Princess.

Capodanno al museo

Per salutare il 2017, Triennale Design Museum ha organizzato una serata speciale in cui sarà possibile visitare gratuitamente tutte le mostre ospitate fino all’1 di notte.

Allo scoccare della mezzanotte, per accogliere il nuovo anno, è previsto un dj set con gli speaker di Radio Deejay.



Capodanno in discoteca



Non mancano le alternative per tutti coloro che vogliono chiudere il 2017 e inaugurare il 2018 ballando.

I Magazzini Generali organizzano un party con buffet a partire dalle 21. A seguire dj set con revival, house e commerciale. Special Guest Marco Ravelli.

All’Alcatraz rivivranno le atmosfere oniriche di Alice in Wonderland, con tanto di Stregatto e Regina di Cuori. Dalle 22,30 il live di Blinda Band. Chi preferisce può anche prenotare il cenone prima.

Il Club House festeggia per la prima volta la notte di Capodanno nella nuova location in zona Corso Como, vicino piazza Gae Aulenti.

Alla console dj Steve Benny che proporrà una selezione come sempre anni ’80, ma non mancheranno anche successi più recenti.



Capodanno al cinema



Per augurare un buon 2018 a tutti i cinefili, SpazioCinema apre le porte delle sue sale e offrirà al pubblico dell’ultimo spettacolo un brindisi con panettone.

Potrete scegliere fra Anteo Palazzo del Cinema, Anteo Citylife e Ariosto SpazioCinema a Milano oppure Capitol SpazioCinema, Metropol SpazioCinema e Teodolinda SpazioCinema a Monza.

E se non volete rinunciare al cenone potrete prenotarlo all’Osteria del CInema all’interno dell’Anteo Palazzo del Cinema.



Capodanno al circo



Non è un circo come gli altri quello che fino al 7 gennaio trovate alla Fabbrica del Vapore.

Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo itinerante di arti varie, tra musica, jazz, swing, charleston e esibizioni di ogni tipo, messe in scena da giovani provenienti dalle scuole di circo e di danza contemporanea delle principali accademie europee.

La notte di San Silvestro sarà l’occasione per festeggiare in grande stile con uno spettacolo d’eccezione a partire dalle 23.



Capodanno alla Scala



Il tempio della musica classica, porterà in scena per l’ultima notte dell’anno il balletto La signora delle Camelie, che vedrà protagonisti il Corpo di Ballo e l’Orchestra del Teatro alla Scala con l’allestimento del Royal Theatre di Copenaghen.

Si comincia alle 18. Al termine dello spettacolo un brindisi per tutti.



Capodanno gospel



Appuntamento ormai fisso ogni 31 dicembre quello al Blue Note, che anche quest’anno organizza il concerto dell’Angels in Harlem Gospel Choir.

La serata prevede il cenone realizzato dallo chef Federico Tronci con un menu di sei portate, accompagnato dalla musica del gruppo gospel.

A seguire brindisi e lotteria di Capodanno.