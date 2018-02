Brad Pitt e Jennifer Aniston sono entrambi single: il popolo della rete riempie Twitter con messaggi di speranza che invocano una nuova relazione tra i due

Ora che Brad Pitt è single, e che lo è da pochissimo pure Jennifer Aniston, ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?

Al momento non c'è assolutamente nessuna voce a riguardo, e a dirla tutta è piuttosto improbabile che succeda, ma il popolo della rete ha cominciato a condividere su Twitter le speranze (che sembrano più preghiere che speranze) di riveredere insieme l'attrice di Friends e l'ex marito.

Jennifer Aniston, che ha appena annunciato di essersi separata dal marito Justin Theroux dopo due anni di matrimonio, è stata sposata con l'affascinante Brad dal 2000 al 2005, quando di punto in bianco l'attore di Mr&Mrs Smith l'ha lasciata per la co-star del film Angelina Jolie, da cui si è separato poi nel 2016.

Ma si sa, tutti gli ex prima o poi tornano in qualche modo; non farà di certo eccezione il caro buon vecchio Brad.

Infatti, i numerosi fan della coppia sono in visibilio: sognano una riappacificazione e, soprattutto, una nuova relazione.

Nella gallery una selezione di commenti tra i migliaia che hanno mandato in tilt in mondo del web.