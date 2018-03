Beyoncé e Jay-Z di nuovo in tournée insieme: ecco tutto quello che c’è da sapere sul tour in partenza

Beyoncé e Jay-Z di nuovo in tour insieme. La coppia reale dello showbiz ha annunciato che tornerà a calcare i palcoscenici di tutto il mondo - Italia compresa - con il secondo round di On The Run, la serie di concerti che li ha visti trionfare nel 2014 negli stadi da una parte all’altra del pianeta.

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, con i siti di musica e di gossip che la davano già per certa.

Ora però la conferma ufficiale è arrivata direttamente da Queen Bey attraverso il suo profilo Instagram.

Ecco tutto quello che si sa finora e cosa dobbiamo aspettarci.



Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Mar 12, 2018 at 6:55 PDT

L’annuncio di Beyoncé



Nel corso di un tranquillo lunedì sera Queen Bey ha deciso di stravolgere i piani estivi dei fan pubblicando tre post di seguito sul suo profilo Instagram, tra cui questo video che alterna immagini della coppia sul palcoscenico e fotogrammi privati di momenti felici.

In mezzo la scritta OTRII, che sta per On The Run II, chiaro rimando al primo OnThe Run, la tournée dei record che quattro anni fa aveva portato la coppia in giro per il mondo con i loro concerti.



La nuova tournée e un nuovo album



Secondo quanto riportato dai magazine statunitensi il nuovo tour anticiperà anche l’uscita di un album che sancirà il grande ritorno della coppia.

Un manifesto, per gridare al mondo che loro ci sono ancora e sono più forti di prima, come macchina per far soldi, come coppia e come famiglia.



Le tappe dell’OTRII



Queste tutte le date europee del tour:

6 giugno, Cardiff, Principality Stadium

9 giugno, Glasgow, Hampden Park

13 giugno, Manchester, Etihad Stadium

15 giugno, Londra, London Stadium

19 giugno, Amsterdam, Amsterdam Arena

23 giugno, Copenhagen, Parken Stadium

25 giugno, Stoccolma, Friends Arena

28 giugno, Berlino, DE Olympiastadion

30 giugno, Varsavia, Stadion Narodowy

3 luglio, Colonia, RheinEnergieStadion

6 luglio, Milano, San Siro

8 luglio, Roma, Stadio Olimpico

11 luglio, Barcellona, Olympic Stadium

14 luglio, Parigi, Stade de France

17 luglio, Nizza, Allianz Riviera



Quando escono e dove si trovano i biglietti



I biglietti per le due date italiane dell’On The Run II Tour saranno disponibili per gli utenti Tidal e Beyhive dalle 10 di mercoledì 14 marzo alle 17 di sabato 17 marzo; tramite prevendita Citi dalle 12 di mercoledì 14 marzo alle 17 di sabato 17 marzo; per gli utenti My Live Nation dalle 10 di venerdì 16 marzo alle 17 di sabato 17 marzo, tramite vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it e punti vendita autorizzati dalle 10 di lunedì 19 marzo.



Cosa dobbiamo aspettarci



Nel 2014, quando Beyoncé e Jay-Z sono andati in tournée insieme per la prima volta, la situazione tra i due era molto diversa, almeno pubblicamente.

Come sempre circolavano rumors sulla loro crisi matrimoniale, ma niente che trovasse conferma nelle performance sul palco o in atteggiamenti sospetti al di fuori.

Adesso la coppia arriva forte della nascita dei gemelli Sir e Rumi, dopo essersi lasciati alle spalle i brutti momenti e i tradimenti di lui, diventati pubblici nei rispettivi album, Lemonade di Beyoncè e 4:44 di Jay-Z.

Questo però significa che lo spettacolo potrebbe essere solo più emozionante.