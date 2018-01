Tom Hardy si tatua il nome di Leonardo Di Caprio sul braccio destro per colpa di una vecchia scommessa: ecco come sono andate le cose (e la foto)

Ogni scommessa è debito e in quanto tale va pagato. Così ha fatto Tom Hardy, che proprio per una scommessa persa ha dovuto aggiungere un nuovo tatuaggio alla sua collezione per rispettare la parola data due anni fa a Leonardo Di Caprio.

Ma andiamo con ordine.

Siamo nel 2015 e i due attori si trovano sul set di The Revenant quando decidono di avanzare delle previsioni sulle nomination agli Oscar successivi.

Di Caprio scommette che Tom avrebbe ricevuto la candidatura come miglior attore non protagonista, Hardy è scettico.

Ecco cosa è successo dopo.

(Continua sotto la foto)

Il nuovo tatuaggio di Tom Hardy

Pochi giorni fa un fan aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con Tom Hardy, che ha poi a sua volta ripostato la foto sul suo profilo.

Da lì alcuni follower hanno notato il nuovo tatuaggio sul braccio destro dell'attore in cui, ingrandendo, si leggono le parole Leo knows All (Leo sa tutto).

Ed ecco che è saltata fuori la scommessa che la star aveva fatto con Leonardo Di Caprio sul set di The Revenant.

I termini della scommessa



«Tom diceva che non avrebbe ricevuto nessuna nomination per il suo ruolo in The Revenant, mentre Leo credeva che la sua performance fosse degna di una candidatura - ha raccontato un insider a Us Weekly.

Così hanno fatto una scommessa.

Se Leo avesse sbagliato avrebbe dovuto farsi un tatuaggio, ma Leo ha avuto ragione».



E quindi il tatuaggio se lo è dovuto fare Hardy.

Tom Hardy paga pegno



È stato lo stesso Hardy a raccontare della scommessa in un’intervista a Esquire, rivelando di come lui e Di Caprio avessero concordato che il perdente avrebbe dovuto farsi fare un disegno dal vincitore.

«Non l’ho ancora fatto, perché fa schifo», si era giustificato l’attore nel 2016, aggiungendo:

«Lui ha scritto, con una pessima calligrafia, “Leo knows everything” e io gli ho detto “Ok, lo farò, ma devi scriverlo meglio”».

A giudicare dalla qualità della scritta, però, pare che non sia riuscito a ottenere granché.



L’esito degli Oscar



Quell’anno fu Leo Di Caprio a vincere la statuetta come migliore attore protagonista, per la prima volta nella sua carriera.

Hardy dovette accontentarsi della nomination, visto che l’Oscar come migliore attore non protagonista andò a Mark Rylance per il suo ruolo ne Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg.



La mania di Tom Hardy per le scommesse



Non è la prima volta che l’attore si vede costretto a fare un tatuaggio per colpa di una scommessa persa.

Era già successo anni fa quando dovette tatuarsi il nome della sua agente, Lindy King, dopo che lei era riuscita a farlo sfondare a Hollywood.

Evidentemente scommettere sulla sua carriera porta bene.