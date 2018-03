Victoria Beckham potrebbe guadagnare dalla reunion delle Spice Girls più di tre milioni di euro anche senza cantare, né partecipare ai concerti: ecco perché



Victoria Beckham potrebbe guadagnare oltre tre milioni di euro dalla reunion delle Spice Girls.

Anche se decidesse di non farne parte.

Il ritorno della band si è trasformato ormai in una soap opera in cui le stesse protagoniste prima aizzano l’entusiasmo dei fan per poi smorzarlo appena le cose si fanno più serie.

I rumors circa la ricomposizione del gruppo vanno avanti ormai da anni, ma hanno trovato terreno fertile solo pochi mesi fa quando le cinque ragazze hanno pubblicato un selfie mentre erano tutte insieme a casa di Geri, con il manager che annunciava l’atteso come back.

Nonostante questo, continuano a esserci versioni discordanti circa i tempi e le modalità con cui la reunion dovrebbe compiersi.



I dubbi di Victoria



Posh è sempre stata l’anello debole del gruppo, quella che si è sempre tirata indietro di fronte all’ipotesi di riformare la band per un unico nuovo progetto.

La sua riluttanza, piuttosto chiara per via del suo impegno con la casa di moda che porta il suo nome, comincia però a mettere a rischio anche la partecipazione delle altre.

«Victoria è un po’ perplessa, non è una cosa che vuole fare in questo momento. Io credo che dovremmo essere tutte e cinque», ha dichiarato Mel C poche settimane fa in proposito.

Perché Victoria Beckham guadagnerebbe comunque



La cosa divertente è che Victoria potrebbe intascare una somma considerevole pur rimanendo comodamente sul divano di casa sua.

Secondo il Mirror, l’ex Spice Girls guadagnerebbe circa 3,3 milioni anche senza muovere un muscolo, ma semplicemente dai diritti che le spetterebbero se le sue vecchie compagne di band accettassero di partire e cantare brani del vecchio repertorio.

«Victoria non vuole partire per un tour, visto che la sua azienda sta crescendo di giorno in giorno. Ma farebbe un mucchio di soldi anche se non prendesse parte alla reunion».



La conferma del manager



In effetti lo stesso manager Simon Fuller, che prima decantava la partecipazione di tutte, ora ha fatto un passo indietro annunciando che quattro - e non cinque - ragazze avevano già aderito al progetto.

«Victoria è troppo presa con i suoi affari, così Simon sta cercando il modo per coinvolgerla senza che lei debba garantire l’impegno per un tour mondiale».



La verità di Mel C



La scorsa settimana l’ex Sporty Spice aveva ridimensionato l’entusiasmo dei fan, smentendo quanto detto dalla collega Mel B a proposito di una loro performance alle nozze del Principe Harry e Meghan Markle, ma anche a proposito dell’intera idea di reunion:

«È davvero all’inizio. Non stiamo parlando della musica o di andare in giro insieme.

Si è trattato solo di ritrovarsi per ripensare a tutte le cose che abbiamo fatto insieme e di lavorare con Simon».