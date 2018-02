Le Spice Girls canteranno al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle, la conferma è arrivata da Mel B: ecco com'è andata

Mel B ha confessato che le Spice Girls canteranno al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle.

La cantante era ospite del talk show americano The Real quando ha annunciato che lei e le compagne sono state ufficialmente invitate all’evento.

La notizia è stata accolta con entusiasmo in studio, ma la conduttrice non è riuscita a estrapolare molto altro dall’ex Scary Spice.

Ecco cosa si sa finora e perché Harry tiene tanto alla presenza della band.



La confessione di Mel B



Ospite di The Real l’ex Spice si è lasciata sfuggire che avrebbe partecipato alle nozze del Principe Harry e Meghan Markle quando le è stato chiesto se sapeva chi sarebbe stato invitato.

Mel B ha candidamente confessato di aver ricevuto l’invito insieme a tutte le Spice Girls.

A quel punto in studio si è scatenato l’inferno ed è arrivata inevitabilmente la domanda su una loro esibizione alla quale Scary non ha risposto apertamente, ma ha guardato in basso e all’esultanza delle altre partecipanti non ha opposto resistenza.



Il primo incontro di Harry con le Spice Girls



Era il 1997 quando il Principe ha incontrato per la prima volta le ragazze, all’apice del loro successo.

Harry era in viaggio in Sudafrica con suo padre quando si è ritrovato con la band che doveva esibirsi a un concerto per una raccolta fondi.

All’epoca il giovane descrisse l’incontro come il giorno più bello della sua vita.



Perché Harry vuole le Spice Girls al suo matrimonio



Quando il Principe ha incontrato la band per la prima volta erano trascorse poche settimane dal funerale di sua madre.

Per il ragazzo era un periodo molto delicato e fu il Principe Carlo a voler organizzare la cosa portandolo con sé in Sudafrica.

Un anno dopo, le Spice Girls sono state invitate per un tè con il Principe e suo figlio ad Highgrove.

In qualche modo Harry sente di voler rivivere uno dei momenti più belli della sua infanzia.

Senza contare che anche Meghan è una grande fan della band e vorrebbe ricantare tutti i loro successi.



Chi altro si esibirà alle nozze



Con la notizia della partecipazione delle Spice Girls si allunga la lista dei performer del matrimonio.

Oltre alla band del Girl Power, infatti, si vocifera che potrebbero esibirsi anche Ed Sheeran e Sophie Ellis Bextor, mentre è già dato per certo il mini concerto di Elton John, grande amico di Diana e quasi un secondo padre per i principi.