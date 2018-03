Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall sono arrivate ai ferri corti: ecco cosa sta succedendo tra Carrie e Samantha di Sex and the City

Il rapporto tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall è molto diverso da quello che avevano Carrie e Samantha in Sex and the City.

Alla faccia dell’amicizia per la pelle le due attrici non sono andate neanche oltre il set e la realtà è emersa chiaramente negli ultimi mesi.

Tutto inizia quando lo scorso anno si fanno insistenti le voci secondo cui un Sex and the City 3 sarebbe in lavorazione. Pochi mesi dopo, però, salta fuori che il progetto è andato a monte per colpa del rifiuto di Kim Cattrall.

Un'accusa che non è andata giù all'attrice, specie dopo le dichiarazioni di Sarah Jessica Parker che ha manifestato il suo disappunto.

L'ex Carrie però non ci sta a passare per quella che litiga con le colleghe e cerca di gettare acqua sul fuoco.



Ma andiamo con ordine.

Se vi siete persi qualche passaggio, ecco cosa sta succedendo.



Da dove nasce la faida tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall



Tutto ha inizio quando lo scorso anno quando inizia a circolare la notizia che Sex and the City 3 sarebbe potuto diventare realtà.



I fan vanno in visibilio, i magazine non parlano d’altro.

Poi la delusione. Il film non si farà e la colpa viene data proprio all’ex Samantha, l’unica che si sarebbe rifiutata di aderire al progetto.

«Avevamo questo bellissimo, divertente, commovente e gioioso script e una storia forte.

È davvero triste che non potremo raccontare questa storia e vivere quest’esperienza, ma ancora di più lo è per il nostro pubblico che aveva richiesto a gran voce un altro film», erano state le parole con cui Sarah Jessica Parker aveva commentato che il terzo capitolo cinematografico non avrebbe visto la luce.

Sui tabloid, però, quelle parole sono state spesso associate a quelle di diverse fonti legate alla produzione che sostenevano che il motivo per cui il film era andato a monte erano le richieste da diva di Kim:

«Ha avuto l’audacia di dire che avrebbe firmato solo se la Warner Bros avesse acconsentito a produrre altri film che lei aveva in cantiere. Ridicolo. Chi si crede di essere, George Clooney?».

Da lì il risentimento della Cattrall, che ha voluto dare la sua versione dei fatti dando inizio alla diatriba con la Parker.

L’intervista di Kim Cattrall



Nel corso di un’intervista con Piers Morgan la Cattrall ha detto: «Non siamo mai state amiche. Eravamo colleghe.

Credo che lei avrebbe potuto essere più carina. Non so quale sia il suo problema.

La cosa che ancora mi infastidisce è questa sensazione per cui io in qualche modo sarei la cattiva.

Non ho mai chiesto più soldi. Non ho fatto richieste per altri progetti o avuto pretese da diva, è ridicolo.

Il mio rifiuto aveva a che fare con una decisione chiara, molto forte per la mia vita e cioè di chiudere un capitolo e iniziarne un altro».



Il post su Instagram di Kim Cattrall



Qualche settimana fa, Kim è stata colpita da un grave lutto familiare, la morte di suo fratello.

In quell'occasione l'ex Carrie ne aveva approfittato per lanciare un segnale di pace mandando le sue condoglianze via social.

Cosa che la collega non ha gradito, come ha chiaramente manifestato su Instagram:



«Non ho bisogno del tuo sostegno in questo tragico momento.

Mia mamma oggi mi ha chiesto: "Quando quell’ipocrita di Sarah Jessica Parker ti lascerà in pace?".

La tua continua ricerca di contatto è un doloroso promemoria di quanto eri e sei crudele.

Lasciami essere molto chiara (se non lo fossi già stata abbastanza): tu non sei la mia famiglia. Non sei una mia amica.

Quindi per l’ultima volta ti dico di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare la tua immagine di bella persona».





La smentita di Sarah Jessica Parker



Ora, in un’intervista a People, Sarah Jessica Parker ha dato la sua versione dei fatti, cercando di mettere a tacere tutte le voci, partendo da lì dove tutto ha avuto inizio, la realizzazione del terzo film di Sex and the City:

«È davvero divertente tutto questo, perché io non ne ho mai parlato, se non quando ho detto che ci dispiaceva non farlo.

Ma non ho mai risposto alla chiacchierata che lei ha avuto con Piers Morgan, dove lei ha detto cose davvero offensive su di me.

Non potrei immaginare nessuno che interpreti il suo ruolo.

Ma non c’è stata nessuna litigata, è stato tutto costruito perché di fatto non ho mai risposto. E non lo farò, perché lei aveva bisogno di dire ciò che ha detto, era un suo diritto».

L’intervista di Sarah Jessica Parker è uscita dopo il post, ma è stata realizzata prima. Resta quindi da vedere se l’attrice riuscirà a mantenere il proposito di non rispondere.