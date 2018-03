Harry Styles si consola con una bionda della televisione a poche ore dalla rottura con Taylor Swift. Il giovane cantante degli One Direction è stato avvistato mentre flirtava con Hermione Way , una prorompente bionda di Bravo Tv. Secondo quanto riportato da alcune fonti, non appena Taylor l'ha lasciato (all'urlo di «Considera una fortuna essere stato con me!»), Harry è salito su un aereo per andare sull'isola privata di Sir Richard Branson, Necker Island, dove era in corso un superparty. Lì, pare sia rimasto ipnotizzato dalle curve di Hermione. «Harry era furente dopo il litigio con Taylor. Sapeva che entrambi avevano esagerato ed era davvero abbacchiato. Tempo di scendere sull'isola, però, e si è subito distratto. Gli è bastato dare un'occhiata alla quantità di belle donne che aveva intorno», racconta una fonte. «Quando ha visto Hermione, poi, è rinato. È entrato con lei nell'idromassaggio e lì è rimasto. Non le ha mai tolto gli occhi di dosso. Tutti gli uomini presenti la riempivano di attenzioni, compreso Sir Richard. Hermione non è per niente timida. Quando si accorge di essere osservata, si mette ancora più in mostra. E comunque è riuscita a rimettere il sorriso sul viso di Harry». E si che lui e Taylor si erano lasciati in malo modo appena qualche ora prima. © Riproduzione riservata Ph. GettyImage

