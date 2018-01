Si dava per scontato che il testimone del Principe Harry sarebbe stato William, ma dalle dichiarazioni di William si scopre che forse non sarà così



Anche se ancora mancano parecchi mesi non si fa che parlare del matrimonio reale tra il Principe Harry e l'attrice Meghan Markle, il prossimo 19 maggio.

Le indiscrzioni sono tante, si parla di chi probabilmente sarà la damigella d'onore di Meghan, come sarà il suo abito da sposa e del suo recentissimo addio dai social network.

Tutti i riflettori sono concentrati su di lei che, durante la prima uscita pubblica del 2018, è stata accolta con molto fervore da tutti i londinesi presenti al Pop Brixton.

(Continua sotto la foto)

E Harry? A dicembre, alcune voci vicino a palazzo avevano annunciato che William sarebbe stato il testimone del Principe Harry, proprio come lui lo era stato nel 2011 ai tempi delle nozze tra il primogenito di Carlo e Kate Middleton. In realtà pare non esserci alcuna conferma ufficiale.

Anzi.

Lo scorso mercoledì il Principe William ha partecipato a un evento con i membri dell'associzione Campaign Against Living Miserably, dedicata alla prevenzione del suicidio maschile.

Parlando con il conduttore radiofonico U.K. Roman Kemp, il Principe William ha detto, nonostante i vari rumors, che non è dato di fatto che sarà lui il testimone:

«He hasn’t asked me yet, just to clear that up. It could be a sensitive subject» (Non me l'ha ancora chiesto, solo per chiarire. Potrebbe essere un argomento delicato).





Prince William accuses his brother of being a food thief. “Stay out of my fridge” now you’re engaged, he tells Harry #RoyalWedding pic.twitter.com/ik7JfFnLfW — Chris Ship (@chrisshipitv) 29 novembre 2017

Nonostante questo piccolo dubbio, il principe William si è detto molto felice per il fratello, e non vede l'ora che lui si sposi.

Perché?

Come ha dichiarato ai reporter: «For me, personally, I hope it means he stays out of my fridge and will stop scrounging my food, which he's done for the last few years» (Personalmente spero che questo [matrimonio] significhi che starà lontano dal mio frigo e la smetta di rubarci il cibo, come invece ha fatto negli ultimi anni).