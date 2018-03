Miley Cyrus trascinata in tribunale con un'accusa di plagio per We Can't Stop: ecco perché potrebbe dover sborsare 300 milioni di dollari e i video delle due canzoni

Miley Cyrus accusata di plagio per uno dei suoi più grandi successi, We Can't Stop, del 2013.

Con questa hit a suo tempo la cantante ha scalato le classifiche mondiali piazzandosi al secondo posto della Billboard Top 100, ma ora rischia di pagare un risarcimento di circa 300 milioni di euro al cantante reggae Flourgon, che sostiene che Miley abbia copiato una sua canzone.

Ecco cosa sta succedendo e i video delle due canzoni da confrontare.



La versione di Flourgon



Secondo il cantante, il brano di Miley, We Can’t Stop, prenderebbe troppo spunto dal suo successo del 1988 We Run Things.

Flourgon sostiene che la sua è considerata «una delle canzoni preferite dagli amanti del reggae in giro per il mondo» fin da quando ha ottenuto la prima posizione nelle classifiche del suo paese, la Giamaica.



Ascoltate entrambi i brani prima di proseguire la lettura sotto il secondo video.

Le canzoni a confronto



Come si nota fin da un primo ascolto, le canzoni non si assomigliano da un punto di vista ritmico, ma a sopresa questo non è un problema per la causa.

Al contrario di quanto avviene di solito, infatti, non sono gli accordi musicali a essere messi in discussione.

Quello che Michael May - il vero nome di Flourgon - contesta è che Miley abbia copiato il suo «linguaggio unico e creativo per trasmettere il tema dell’autoaffermazione e dell’autostima in modo pervasivo».

A onor del vero, però, l’unica vera somiglianza tra i due brani, a livello di testo, è la parte che recita «We run things, things no run we», che Miley ha modificato in «We run things. Things don't run we».



La causa in tribunale



May ha citato in giudizio presso la Corte Distrettuale di Manhattan sia Miley che la Sony, intimando di bloccare ulteriori distribuzioni del brano, vendite e performance della canzone, e chiedendo il cospicuo risarcimento di 300 milioni.

A suo dire la canzone di Miley «deve il successo e il risultato in classifica al contenuto unico e creativo del querelante».

Il cantante aveva già cercato di proteggere il suo lavoro lo scorso anno registrando gli arrangiamenti di We Run Things allo US Copyright Office, anche se la canzone non è mai entrata in classifica negli Stati Uniti.

Il no comment di Miley



Per il momento né Miley né suoi rappresentanti o portavoce hanno commentato la vicenda.

Neanche gli addetti stampa della Sony hanno voluto rilasciare dichiarazioni in proposito.