Meghan Markle ha già festeggiato l'addio al nubilato con gli amici londinesi: ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla giornata

Il giorno delle nozze del Principe Harry e Meghan Markle è sempre più vicino, per questo gli amici londinesi della sposa hanno deciso di portarsi avanti e di organizzare il suo addio al nubilato.

Lo scorso weekend l’ex attrice ha potuto rilassarsi un po’, senza dover pensare a preparativi ed etichetta, in compagnia delle persone a lei più care.

E ora, grazie a E! News, emergono i dettagli sulla giornata a base di chiacchiere e trattamenti beauty per celebrare la futura sposa.

Dove si è tenuto l’addio al nubilato



Stando alle rivelazioni di E! News, confermate anche da UsWeekly, Meghan è stata portata alla Soho Farmhouse nell’Oxfordshire.

Si tratta di una tenuta di 100 acri in stile countryside inglese, a metà tra una fattoria e un resort di lusso.

Comprende, oltre alla spa, anche un granaio con bar, bistrot e ristorante, un campo da tennis, un cinema, una boathouse affacciata su un laghetto, con piscina esterna e al chiuso.



La compagnia di Meghan Markle



«È stato Markus Anderson a organizzare la giornata per Meghan e un piccolo gruppo di amici di Londra.

L’idea era di passare una giornata rilassante, tra buon cibo e qualche coccola», ha rivelato una fonte vicina alla futura sposa.

Tra gli amici presenti, oltre a Anderson, che è stato quello che ha fatto da Cupido tra l’attrice e Harry, anche Lindsay Jill Roth e Heather Dorak.



Il battesimo di Meghan



Alla giornata di relax non era presente Doria Radlan, la madre di Meghan, che la raggiungerà in questi giorni per starle accanto nel giorno del Battesimo e della Cresima secondo il rito della Chiesa Anglicana.

Alcuni insider hanno confermato che la cerimonia si terrà nella cappella di Kensington Palace e sarà celebrata dall’arcivescovo Justin Welby.

Per l’occasione potrebbe arrivare anche il padre di Meghan, per riavvicinarsi alla figlia e mettere a tacere le polemiche degli ultimi tempi in vista delle nozze.



Il pubblico ammesso al matrimonio



La scorsa settimana è stato reso noto che 2640 persone potranno accedere ai giardini del Castello di Windsor per assistere all’arrivo della sposa alla cappella di St. George.

Harry e Meghan hanno fatto di sapere di essere «grati per l’enorme quantità di auguri che hanno ricevuto dall’annuncio del fidanzamento» e che «non vedono l’ora che arrivi il giorno delle nozze e di condividere i loro festeggiamenti con il pubblico».