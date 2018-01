Lindsay Lohan non ci sta a essere messa da parte: ecco che fine ha fatto e come ha intenzione di tornare alla ribalta

È da un po' di tempo che non si sente più parlare di Lindsay Lohan.

L'attrice è sempre stata sulla cresta dell'onda fin da quando era bambina, poi la sua carriera ha subito una battuta d'arresto anche per le continue bravate che ne hanno fatto una delle bad girl di Hollywood, tra servizi civili e problemi di alcol.

Negli ultimi tempi Lilo è finita sui giornali poi più per i gossip che per le sue performance, per le quali, anzi, ha subito un fiasco dietro l'altro.

Ora, però, è pronta a tornare in scena e per riuscirci sta mettendo in atto cinque strategie.

Eccole.

1. Rimane sobria (perlomeno sul lavoro)

Già da qualche tempo l'attrice ha iniziato a tenere un profilo basso, evitando di far parlare di sé e concentrandosi sul ricostruire la sua immagine, danneggiata dopo anni di bravate e scelte sbagliate.

«È sobria, si presenta puntuale agli appuntamenti, rimane più del dovuto e si ferma a fare le foto con i fan», ha rivelato una fonte a Page Six, raccontando di come Lilo voglia recuperare il tempo perduto.

«Sembra che stia cercando di fare un'operazione di rebrand per tornare sulle scene».

2. Punta a un ruolo importante

Negli ultimi giorni Lilo ha fatto parlare di sé per la grinta con cui sta cercando di rimettersi in pista per ruoli importanti.

In particolare l'attrice sembra aver puntato il ruolo di Batgirl, da quando ha saputo che il regista Joss Whedon (che ha già firmato i primi due film sugli Avengers) starebbe cercando di portare al cinema l'eroina di Gotham.

Lilo ha dato il via a una campagna social per candidarsi per la parte, chiamando a raccolta i fan cui ha chiesto di retwittare il suo messaggio taggando il regista e pubblicando pure questo scatto per far capire quanto sarebbe adatta per il ruolo.

3. Progetta un'isola di lusso a Dubai

Nel frattempo Lindsay sta anche progettando un'isola di lusso a Dubai.

La star ormai vive da mesi negli Emirati Arabi, luogo che secondo lei riesce a trasmetterle calma e serenità dopo la frenesia di New York, Los Angeles e Londra, dove era sempre perseguitata dai paparazzi.

«Ho un sacco di piccoli progetti, mi piace tenermi impegnata. Quando finirò di girare Sick Note (una sitcom inglese) tornerò a Dubai e mi occuperò del design di un'isola, Lohan Island.

Sto discutendo della possibilità di creare la mia isola a Dubai alle World Islands», ha rivelato in un'intervista a Wendy Williams.

4. Pensa a un sequel di Mean Girls

Ma le idee di Lilo non si fermano qui perché la star ha anche detto apertamente che vorrebbe riuscire a mettere in piedi un revival di Mean Girls, magari un sequel.

Durante l'intervista al The Wendy Williams Show, l'attrice ha confessato di aver dato il tormento ai produttori:

«Li ho tormentati così tanto che devo essere sembrata una stalker. Credo che per ora siano molto concentrati sullo show a Broadway».

Lindsay però non si dà per vinta e anzi aggiunge:

«So che Tina Fey, Lorne Michaels e tutti alla Paramount sono molto indaffarati. Ma io continuerò a pressarli finché non si decideranno a farlo.

Adorerei avere Jamie Lee Curtis e Jimmy Fallon nel film. Ho anche buttato giù delle idee per la pellicola. Mi serve solo una risposta. Conosco Mark Waters, il regista, e so che sarebbe felice di farlo».

5. Sta alla larga dagli uomini

Intanto, dopo essere finita sui magazine di gossip per una presunta relazione con il bodybuilder coreano Je-yong Ha, Lindsay ha recentemente dichiarato di essere single e di non potersi permettere una storia in questo momento:

«Non ho una relazione sentimentale. Non penso che ci sia qualcuno che potrebbe stare con me, perché non sto mai nello stesso posto per molto tempo».

Questo non significa che Lilo non voglia una famiglia, anzi, «Ma adesso sono concentrata a fare quello che voglio e quello che penso sia giusto per me», ha dichiarato.

Dietro questa decisione si celano gli strascichi della sua ultima storia importante, quella con Egor Tarabasov, l'ex fidanzato accusato di averle messo le mani addosso in più di un'occasione con cui ha rotto nell'estate del 2016 quando già si parlava di nozze.