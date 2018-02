Viaggi gratis e regali sono il contraltare del non poter uscire mai con un capello fuori posto. Kim Kardashian racconta pro e contro dell'essere Kim Kardashian

Essere Kim Kardashian ha dei pro (tanti), ma anche qualche contro. La vita della reality star non è tutta rosa e fiori, anche se gli si avvicina molto.

A raccontare quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi della sua quotidianità sempre sotto i riflettori è stata lei stessa durante una conferenza a Los Angeles per Create & Cultivate.

Si scopre così che la popolarità, la famiglia e gli eventi hanno cambiato parecchio la prospettiva e le priorità della Kim degli esordi.

Meno materialismo e più esperienze da ricordare: così si potrebbe riassumere il suo ideale di vita, che si avvicina alla perfezione, anche se qualche difetto c'è ancora.

(Continua sotto la foto)

Il lato più bello dell’essere Kim Kardashian



Quando le è stato chiesto quale fosse l’aspetto più bello dell'essere lei, Kim ha risposto senza ombra di dubbio:

«Le cose gratis. Anzi, no, la più bella è viaggiare gratis: voli gratis, tutto.

Per il resto amo condividere, quindi molto di quello che mi viene regalato lo divido con amici e famiglia».



L’aspetto negativo della vita di Kim Kardashian



Al momento di pensare a qualche contro della sua invidiabile esistenza, la reality star ha ammesso:

«Quando sembro un mostro vorrei poter semplicemente uscire a mangiare un churro senza avere dietro uno stuolo di gente attaccata al sedere.

Ma non posso lamentarmi, onestamente. Non è poi così terribile».



Come sono cambiati i desideri di Kim



La vita della star di Keeping Up with the Kardashian è totalmente diversa rispetto a dieci anni fa, quando ancora non era una celebrità mondiale e per molti era solo una delle tante amiche di Paris Hilton.

Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti e la situazione si è quasi ribaltata, ma per Kim con la popolarità sono cambiate anche le ambizioni:

«Le cose materiali non mi soddisfano più come prima, preferisco viaggi ed esperienze».

Lo dimostra il fatto che gli ultimi regali che si sono scambiati con Kanye per i rispettivi compleanni sono state due vacanze, una in Giappone e una in un resort in Utah.



L’importanza della famiglia



La cosa che rende più fiera Kim Kardashian è la sua famiglia, non solo quella di provenienza, ma quella che ha costruito con Kanye.

Ormai sono genitori di tre bambini. Dopo North e Saint, da poco si è aggiunta anche Chicago, la bimba avuta da madre surrogata.

«Tre bambini sono uno stravolgimento dei giochi. Cerco di usare il telefono con il contagocce quando sono a casa ed essere super presente con loro», ha detto.







Il matrimonio (stabile) con Kanye West



Durante la conferenza Kim ne ha approfittato per parlare anche della sua relazione col rapper.

I due si sono messi insieme nel 2012 e sposati nel 2014 in Italia.

Periodicamente la loro unione è stata messa in discussione dai tabloid, specie nell’ultimo anno, dopo la rapina subita da Kim a Parigi e il crollo nervoso di Kanye che ha dovuto cancellare alcune tappe del suo tour.

Ma sulla famiglia splende sempre il sole: «Mio marito è meraviglioso, non fa altro che motivarmi e tirarmi su. Ho un compagno incredibile.

La prima volta che ho dormito a casa sua - e non dirò la data perché finirei nei guai - ha acceso il riscaldamento e ha dormito col riscaldamento acceso, credo avesse anche le calze».

Ad ogni modo, la reality star continua a vedere il rapper come la sua anima gemella. Anzi, ora anche lei dorme con una temperatura sempre alta in casa e con le calze.