Kim Kardashian e Kanye West di nuovo genitori: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla terza figlia, nata da madre surrogata

È nata la terza bambina di Kim Kardashian e Kanye West.

Ad annunciarlo è stata la stessa reality star attraverso i suoi social prima, con una Instagram Stories in cui mostrava la scritta She's here - È arrivata, poi con una nota ufficiale in cui confermava che la terza figlia era nata e stava bene.

La bambina è nata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso in cui sono nati tanti figli delle star, tra cui ultimamente anche i gemelli di Beyoncé e Jay-Z.

Ecco tutto quello che si sa finora della nuova arrivata.

(Continua sotto la foto)

Quando è nata la bambina

Kim e Kanye hanno accolto la loro terza figlia il 16 gennaio all'ora di pranzo, precisamente alle 12,47. Kim, entusiasta lo ha annunciato attraverso tutti i suoi social e sul suo sito:

«Io e Kanye siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bellissima bambina. North e Saint sono emozionatissimi di accogliere la loro sorellina», ha scritto la reality star, specificando che la bambina pesa poco meno di tre chili e mezzo.

È nata da madre surrogata

Come molti ormai sapranno, la bambina è nata grazie all'aiuto di una madre surrogata che Kim e Kanye hanno trovato tramite un'agenzia.

La coppia voleva dare altri fratellini a North e Saint, ma i medici hanno sconsigliato a Kim di portare avanti altre gravidanze per via della placenta accreta, cioè che si attacca troppo alle pareti uterine, e di una pressione troppo alta che può causare complicazioni.

Per questo lo scorso settembre la coppia ha annunciato attraverso il reality show di essersi rivolta a una terza persona che portasse avanti la gestazione per suo conto.

«Siamo incredibilmente grati alla nostra madre surrogata che ha reso realtà i nostri sogni con il più grande regalo che ci potesse fare», scrive Kim nella nota diffusa dopo il parto.

Chi è la madre surrogata

L'identità della donna è sempre rimasta segreta, anche se secondo Tmz si tratta di una afroamericana, laureata e già sposata con due figli.

Kim inoltre ha aggiunto che la gestante era davvero contenta, che era una persona che guardava lo show, anche se non era una fan sfegatata, e che era a conoscenza quindi delle sue difficoltà a portare avanti una nuova gravidanza.

Lo scorso novembre in molti speravano di scoprire chi fosse la ragazza grazie al baby shower organizzato dai Kardashian, ma Kim ha ammesso di non averla invitata perché sarebbe stato troppo complicato da spiegare ai suoi figli.

Tutta la famiglia in ospedale

La nascita della bambina è stata vissuta esattamente come se a partorire fosse stata la stessa Kim.

Stando a quanto rivelato da Tmz, sia lei che Kanye erano in sala parto al momento della nascita e hanno potuto subito abbracciare la figlia dopo averla fatta vedere alla madre surrogata.

In sala d'attesa poi c'erano anche Kris Jenner e le sorelle di Kim, che l'hanno poi accolta a casa con una torta interamente decorata di rose rosa.

Come si chiama la bambina

Kim e Kanye sono ormai famosi per gli strani nomi che scelgono per i loro figli e c'è da scommettere che anche la nuova arrivata ne avrà uno originale.

Al momento non è stato ancora reso noto come si chiama, ma c'è la possibilità che siano i suoi stessi fratelli a dare qualche suggerimento.

L'idea di chiamare la primogenita North, per esempio, è arrivata dopo che si erano diffusi alcuni rumors ironici, che la coppia però ha deciso di ascoltare, pensando inizialmente a un figlio maschio, ma decidendo di adattarlo anche quando poi è nata una femmina.

Una cosa sembra essere certa: il nome della neonata non inizierà con la K, come invece è stato per Kim e tutte le sue sorelle.

In molti, nemmeno a dirlo, suggeriscono a gran voce di dar vita a Wild West.