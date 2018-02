Dalla culla al dondolo al tappeto: ecco come Kim Kardashian ha arredato la cameretta della neonata figlia Chicago (e quanto le è costato)

Quando si tratta dei suoi bambini Kim Kardashian non bada a spese.

La reality star ha condiviso con i fan l’arredamento della cameretta della piccola Chicago, la bimba nata da madre surrogata il mese scorso.

Si scopre così che l’ultima arrivata in famiglia vanta uno spazio di tutto lusso, del valore compressivo di oltre 100mila euro.



Attraverso la sua app Kim ha mostrato quali sono stati i pezzi che ha scelto per rendere più confortevole la stanza, spiegando:

«Volevo che ogni elemento fosse in colori neutri. Adoro avere pezzi funzionali mescolati ad altri unici. Ho anche finito per usare la stessa culla, la stessa cassettiera e lo stesso tappeto che avevo utilizzato per North e Saint».

Il che significa che perlomeno non ha ricomprato gli stessi articoli già acquistati per gli altri due figli, ma che ha riutilizzato gli stessi.

Se avete in programma di riarredare la cameretta per il pupo e avete un budget illimitato o anche solo prendere spunto prima di correre da Ikea, ecco quello che ha scelto.



Il lettino



«La Lucite è la prima in acrilico riciclabile al 100%, non tossico, presente sul mercato», si legge nella descrizione. È in grado, sempre secondo il sito, di unire «utilità, purezza e bellezza».

L’articolo è realizzato a mano e inciso a laser con un numero di serie in edizione limitata.

Costo: 5500 euro

La culla



Secondo la descrizione, la culla firmata Jenny Walker è ispirata al disegno originale di suo papà, costruita con legno naturale e combina la pelle liscia sul fondo con il tweed di lana di Holland & Sherry.

Costo: 2160 euro



Il dondolo

Si tratta di una nuvola dondolo (al posto del classico cavallo), chiamata Cloud Rocker, di Maison Deux.

Nella descrizione si legge che il gioco «riflette il senso di spensieratezza e divertimento del cavallo a dondolo ma rivisitati in chiave design con materiali naturali».

Prezzo: 650 euro



Poltrona e pouf



Questi due pezzi sono firmati Monte e realizzati in Canda con lana italiana e noce.

Sono descritti come «morbidi e sontuosi» e promettono che chiunque vi si accomodi potrà affondare, riposare e rilassarsi.

Costo: rispettivamente 1700 e 660 euro



Tappeto



Questo articolo è firmato Calvin Klein e il prezzo varia a seconda delle dimensioni.

Viene descritto come «un lussuoso tappeto tagliato in stile peluche, realizzato con autentica lana di pecora tibetana e foderato in suede».

Costo: dai 1800 ai 7000 euro