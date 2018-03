Kate Middleton sfila in verde sul red carpet dei Bafta e il web insorge: ecco perché la principessa non si è potuta vestire di nero come le altre star per Time's Up

Kate Middleton è finita in una bufera social per non essersi vestita di nero sul red carpet dei Bafta. La verità è che non poteva fare diversamente.

La Duchessa di Cambridge infatti ha partecipato come di consueto alla cerimonia di premiazione insieme al Principe William, ma invece di sfilare con un abito nero, come hanno fatto tutte le star sul tappeto rosso per protestare contro le violenze e le molestie, a supporto dell’iniziativa Time’s Up, si è presentata in verde scuro.

Scatenando l’ira dei social, che però si dimostrano non preparati in materia.

Se Kate non ha aderito al tacito accordo che voleva tutte le donne in nero (come già successo ai Golden Globe), una ragione c'è.

Ve la spieghiamo - e vi spieghiamo anche come la scelta del verde non sia casuale.

Il red carpet dei Duchi di Cambridge



La partecipazione ai Bafta è ormai una consuetudine per la coppia reale, che aveva presenziato anche lo scorso anno e quello prima ancora.

Ecco perché il loro arrivo era atteso da fotografi e fan, specie in questa edizione così condizionata dai movimenti di protesta per i diritti delle donne.

Al loro arrivo sul tappeto rosso, però, è apparsa subito evidente la scelta di Kate di non volersi esporre in proposito.

La Duchessa di Cambridge ha infatti indossato un abito verde scuro di Jenny Packham.

Di nero aveva solo una cinta in velluto sotto il seno, a evidenziare il pancione al settimo mese, e una pochette.

Una scelta consapevole



La decisione di Kate è stata ponderata, proprio per rimanere fuori dal dibattito.

La scelta del colore in sé, infatti, non dipende da nessuna etichetta, visto che lo scorso anno Kate aveva optato proprio per un abito nero con decorazioni di Alexander McQueen, che sarebbe stato perfetto in quest’occasione, se avesse voluto aderire alle proteste.



Perché Kate non si è vestita di nero



Il motivo per cui la Duchessa di Cambridge non ha potuto indossare un abito nero è legato al protocollo.

I reali, infatti, non possono prendere posizioni politiche o avere a che fare con nulla che riguardi la politica (non possono neanche votare).

Time’s Up non è un partito, ma un’iniziativa nata per supportare le donne vittime di abusi, a livello legale ed economico.

Ma se Kate avesse indossato un vestito nero, sarebbe stato un segnale del suo supporto alla causa e per i puristi dell'etichetta e i conservatori avrebbe infranto comunque il protocollo.



Perché nelle occasioni ufficiali Kate rappresenta la Corona, e dunque un abito nero avrebbe simboleggiato il supporto della Corona alla protesta.

Le critiche sui social



La decisione di Kate non è stata accolta con favore sui social.

Molti spettatori si sono riversati su Twitter per manifestare il loro disappunto in proposito.

Tanti non credono che le proteste in atto abbiano valenza politica, ma pensano piuttosto che sia una battaglia per diritti fondamentali delle donne di cui Kate si è fatta portavoce in altre occasioni.



Il messaggio nascosto nell’outfit di Kate



Secondo il Mirror, la Duchessa potrebbe avere comunque aderito a suo modo, per quanto le fosse consentito, con la cinta di velluto nera applicata al suo abito.

Il verde scuro, poi, potrebbe essere visto come un omaggio alle suffragette che lo indossavano per rappresentare la speranza. E lo stesso vale per gli smeraldi che aveva al collo.