Justin Theroux non era convinto che il matrimonio fosse la scelta giusta per la sua relazione con Jennifer Aniston (e forse aveva ragione): ecco perché

Justin Theroux non voleva sposarsi, ma lo ha fatto per amore di Jennifer Aniston.

I due attori si sono lasciati in modo pacifico e consensuale e lo hanno voluto annunciare alla stampa per evitare speculazioni, ma inevitabilmente nei giorni successivi si sono inseguite indiscrezioni sui motivi che hanno portato la coppia alla separazione.

Secondo quanto emerso sembrerebbe che semplicemente non riuscissero a conciliare i rispettivi impegni e la frenesia quotidiana abbia destabilizzato la coppia.

Ora Us Weekly pubblica le dichiarazioni di una fonte vicina all'attore che sostiene che sia stata Jennifer a insistere per le nozze.







Cosa pensava Justin del matrimonio



L’insider sostiene che il matrimonio non era nei piani di Justin:

«Lui aveva le sue riserve all’epoca, perché non avevano ancora neanche ben chiaro dove avrebbero vissuto.

Justin era follemente innamorato di Jen - e probabilmente lo sarà sempre - ma il matrimonio non è mai stato troppo importante per lui, lo considerava giusto un pezzo di carta, non ne aveva bisogno».



Il bisogno di sicurezza di Jennifer



Al contrario, l’attrice voleva mettere nero su bianco la loro unione:

«Il costante esame della vita privata da parte della stampa, che continuava a chiedersi se sarebbe mai stata felice finalmente, ha giocato un ruolo cruciale nella scelta di sposarsi», riporta la fonte, che prosegue:

«Era ovvio che Jen avesse bisogno di più di un semplice fidanzamento.

Lui non voleva perderla e quindi hanno deciso di sposarsi».



Le cause della separazione



I motivi per cui Justin non era così convinto che le nozze avrebbero apportato dei miglioramenti al loro rapporto, sono gli stessi che in realtà hanno condotto alla fine della loro storia:

«Jen ha provato a vivere a New York con Justin e sentirsi a suo agio, ma è decisamente una ragazza californiana. New York non sarebbe mai stata casa per lei.



Man mano che trascorrevano sempre più tempo separati, i loro problemi diventavano sempre più grandi. Justin è molto concentrato su se stesso e sul suo mestiere.

E Jen non è la ragazza accomodante che i fan pensano sia. È molto più complicata», ha rivelato un'altra fonte a Page Six.



La cancellazione dell’intervista al Late Night



Justin ha anche annullato la sua partecipazione al Late Night con Stephen Colbert.

Il suo nome figurava tra quello degli ospiti sul sito del programma nell’anticipazione lanciata per San Valentino, ma è stato cancellato.

Una mossa volta a evitare le speculazioni del gossip sulla sua separazione da Jennifer, argomento che non poteva passare inosservato visto che sono passati solo pochi giorni da quando la coppia ha annunciato la rottura.