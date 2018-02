Un fenomeno biologico alquanto strano fa sì che le star incinta non ingrassino a dismisura e non si gonfino di ritenzione idrica: com'è possibile?



Molti non se lo spiegano eppure le gravidanze Vip sembrano essere lontane anni luce da quelle isteriche, gonfie, grasse e depresse che “colpiscono” il 99,9 % delle donne normali.

Ma dai, non scherziamo: il 100% delle donne normali.

Quei molti che non se lo spiegano di cui sopra sono in realtà molte, ossia tutte le donne comuni mortali che pensavano che i nove mesi (nonché i postumi: altri mesi se non anni di smagliature e compagnia brutta) fossero una passeggiata con i tacchi, glamour e super wow come le Star ci insegnano dall’avvento dei Social a oggi, e invece si sono ritrovate in stato interessante agli antipodi di quel top della forma.



Il più galeotto è Instagram, che con i suoi filtri migliorativi uniti al Photoshop usato senza parsimonia da molte dive fa sì che le future mamme comuni, quelle che invece si vedono riflesse nello specchio reale che sta nel loro bagno, vengano assalite da una depressione antepartum.

Ecco tutte le dive miracolate alle quali non è toccato fare i conti con vene varicose, smagliature da lacrime, girovita da “ciao” e caviglie per cui giureresti che mai più nella vita potrai metterti dei sandali aperti.

Il corpo perfetto di Chiara Ferragni

Nonostante la celeberrima blogger abbia finalmente graziato il genere cui appartiene mostrando con onestà che la pancia è spuntata anche a lei, tutto il restante corredo della pregnancy non sembra proprio appartenere a Chiara Ferragni.

Il suo corpo è sempre statuario, con un’epidermide talmente liscia e marmorea che farebbe impallidire (più di quanto non sia già) la Venere di Milo.

Sodezza e tonicità vanno a braccetto (un modo di dire che la Venere di Milo si può scordare).

Per non parlare del viso della Ferragni, più bello che mai. E non è tutto make-up quello che luccica.





Candice Swanepoel, silhouette perfetta con accenno di pancino

La pancia dell’ultimo mese di gravidanza di Candice Swanepoel è quella che a molte donne viene solitamente dopo un pranzo in cui si è esagerato con pasta e latticini.

Quell’Angelo di nome e di fatto che è Candice risulta sempre al top.

Top model al top anche con solo un top. Probabilmente con l’olio antismagliature lei ci fa il soffritto mentre le donne comuni sembra che ingrassino anche solo spalmandoselo, come se ne assorbissero i grassi tramite i pori.

La Swanepoel, invece, dai pori non assorbe, semmai sprizza: bellezza da tutti i pori.

Behati Prinsloo: linee morbide, non flaccide

Beati gli invitati alle cene del jet set che poi non si devono pentire amaramente delle calorie ingurgitate.

Non è il caso di Behati, la modella di Victoria's Secret il cui segreto di bellezza vale a peso d’oro, come il culatello.

La top model, uscita indenne da una prima gravidanza che non le ha lasciato alcun segno visibile sulla pelle, aspetta ora il secondogenito.

E anche stavolta la pancia c’è ma manca tutto il resto: zero grumi venosi, niente ritenzione idrica né tantomeno ciccia in più.

La sua dolce metà Adam Levine, il frontman dei Maroon 5 con cui è sposata dal 2014, non può davvero lamentarsi della sua mogliettina che già gli ha dato una meravigliosa bambina (Dusty Rose) e che adesso fa il bis con un virtuosismo estetico davvero invidiabile.





Miranda Kerr: secondo pancione al top

La seconda gravidanza non ha minimamente scalfito la bellezza di Miranda, anzi: semmai l’ha quadruplicata!

La modella australiana sta per dare alla luce un figlio al fondatore di Snapchat, Evan Spiegel, che diventerà quindi il nuovo fratellino (o sorellina) di Flynn, il primogenito della Kerr nato dal primo matrimonio con Orlando Bloom.

Notate le caviglie di Miranda: non c’è futura puerpera comune mortale che potrebbe sfoggiare un simile nude look di piedi senza venire contattata d’urgenza da un angiologo.

Ma gli Angeli come la Kerr non hanno bisogno di angiologo alcuno. Fa parte del mistero della fede nel culto di Victoria’s Secret.





Chrissy Teigen brilla di luce propria

La dolce, dolcissima metà di John Legend è in attesa del secondo bebè ma non sembra affatto stanca, grassa, appesantita e depressa come le future mamme che spesso si avvistano nel mondo reale.

Nello zoo di Hollywood le dive in cattività sfoggiano comportamenti e corredi biologici sui generis. Un esemplare da studiare è appunto Chrissy Teigen. Anche in questo caso, soffermatevi sulle sottilissime caviglie e rosicate se voi invece avete due zampogne da stato interessante avanzato.