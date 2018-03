A quanto pare Ed Sheeran canterà al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle: il principe ha già contattato il cantante - ma che ne è di Elton John?

Ed Sheeran probabimente canterà al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle.

Niente comunicazioni ufficiali, ma secondo quanto riportato da UsWeekly il giovane Windsor avrebbe «chiesto personalmente a Ed di esibirsi al suo matrimonio».

In fondo, chi non vorrebbe fare il primo ballo di nozze sulle note di Perfect o di Thinking Out Loud?

(Continua sotto la foto)

Il legame di Harry con Ed Sheeran



Già da qualche settimana circolava voce che il cantante potesse offrire una sua performance agli sposi e i loro invitati.

Sheeran è un caro amico della Principessa Beatrice che avrebbe fatto da intermediaria per farlo conoscere a Harry.

La stessa popstar, poi, interpellata a riguardo, sembrava entusiasta all’idea: «Certo, perché no?», aveva detto lo scorso dicembre ai reporter.



Il periodo d’oro di Ed Sheeran



Al di là della sua partecipazione alle nozze più chiacchierate dell’anno, per il cantante sarà comunque un anno da ricordare.

Perfect, la canzone dedicata alla fidanzata e lanciata alla fine dello scorso anno, è da settimane in vetta alle classifiche, nella versione originale e in quella con Beyoncé.

E proprio dalla collaborazione, pare che tra i due sia nata una forte amicizia, al punto che Ed starebbe pensando di chiedere a sua volta a Queen Bey di cantare al suo matrimonio.

Di pochi giorni fa, poi, la notizia che Sheeran sarà presente alla Berlinale grazie a un documentario sulla sua carriera.



Nuovi dettagli sul matrimonio di Harry e Meghan



Man mano che le nozze dell’anno si avvicinano cominciano a delinearsi tutti i dettagli.

Qualche giorno fa Kensington Palace ha annunciato che il matrimonio sarà officiato il 19 Maggio alle 12 (le 13 ora italiana) dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella St. George Chapel.

Dopo la cerimonia gli sposi e gli invitati si recheranno alla St. George’s Hall per il ricevimento, passando per le vie della cittadina «sperando che questo breve tragitto possa dare la possibilità alle persone di stringersi ai Windsor e godere dell’atmosfera di festa di questo giorno speciale», si legge sulla nota.



La tradizione del cantante famoso alle nozze reali



La partecipazione di Ed Sheeran non dovrebbe creare clamore data l’importanza dell’evento.

Nel 2011 era toccato a Ellie Goulding esibirsi alle nozze di William e Kate.

La cantante aveva intonato Your Song per il primo ballo della coppia, un omaggio a Lady Diana, che amava quel brano ed era particolarmente amica di Elton John.



L’ipotesi Elton John



Lo stesso Elton John dovrebbe rendere omaggio agli sposi durante il ricevimento.

Il cantante ha dimostrato di essere intenzionato a presenziare alle nozze di Harry, che per lui è come un figlio adottivo (come William d’altronde) visto il legame che lo univa alla madre Diana.

La star ha infatti già annunciato la cancellazione di due concerti a Las Vegas che erano stati fissati lo stesso weekend del matrimonio.