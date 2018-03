Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sposano: ecco cosa si sa finora del dietro le quinte delle nozze nel Principato di Monaco

Charlotte Casiraghi si sposa. La figlia di Carolina di Monaco ha deciso di convolare a nozze accettando la proposta di Dimitri Rassam, produttore cinematografico con cui fa coppia fissa da circa due anni.

Così, mentre il mondo si prepara a festeggiare per il royal wedding del Principe Harry e Meghan Markle, nel principato di Monaco inizia il conto alla rovescia per celebrare la sua principessina.

Per i monegaschi, comunque, sarà un anno da ricordare, visto che da poco era stato annunciato anche il fidanzamento ufficiale di Louis Ducret, figlio di Stéphanie, con Marie Chevallier.

Intanto ecco tutto quello che si sa per ora del matrimonio di Charlotte.



(Continua sotto la foto)



La proposta di matrimonio



È Vanity Fair Spagna a pubblicare in esclusiva la notizia delle nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam.

Secondo il magazine, la proposta del produttore cinematografico è arrivata a Parigi e ha trovato subito l’entusiasmo della secondogenita di Carolina.

«Fanno sul serio. È per questo che hanno sfilato insieme sul red carpet dei César», commenta una fonte, facendo riferimento all’apparizione pubblica della coppia agli Oscar del cinema francese.

Chi è Dimitri Rassam



Figlio d’arte di Jean-Pierre Rassam, anche lui produttore, e della modella e attrice Carole Bouquet, Dimitri è cresciuto con il cinema nel sangue.

Rimasto orfano di padre all’età di quattro anni, ha sempre avuto la passione per la settima arte, tanto da aver fondato la sua prima casa di produzione all’età di 23 anni.

Attualmente è al lavoro sul film Playmobil: The Movie, che dovrebbe sbarcare nelle sale nel 2019.



La storia di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

La principessina di Monaco e il produttore stanno insieme dal 2016.

Oltre a condividere un’infanzia simile (per via della morte dei rispettivi papà quando erano piccoli), i due hanno in comune anche delle relazioni naufragate da poco con figli ancora bambini.

Charlotte viene dalla storia con Gad Elmaleh, terminata nel 2015, e da cui ha avuto un bambino, Raphael.

Dimitri stava con la modella russa Masha Novoselova, che gli ha dato la figlia Daria.



Indiscrezioni sulle nozze



Per il momento non ci sono dettagli confermati sul matrimonio, anche perché da Monaco non è ancora arrivata una conferma ufficiale in proposito.

La cosa però non dovrebbe far insospettire, visto che Charlotte è sempre stata piuttosto riservata riguardo la sua vita privata.

Anche quando aveva perso la testa per Elmaleh ed era rimasta incinta erano state le sue - poche - azioni in pubblico a far capire che si trattava di una storia seria, mentre da Palazzo l’annuncio della sua gravidanza era arrivato sempre dopo le indiscrezioni emerse sui tabloid.