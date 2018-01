Prima di diventare attore Bradley Cooper sognava un futuro da giornalista: ecco il suo primo articolo scritto durante uno stage, sull'amicizia tra uomo e donna (quando si fa sesso)



Bradley Cooper poteva non essere il Bradley Cooper che tutti conosciamo, ma una sorta di Carrie Bradshaw al maschile.

Prima di diventare un attore e sex symbol planetario, la star si era data al giornalismo, scrivendo alcuni articoli per un giornale di Philadelphia, dove ha fatto uno stage.

Ora, a distanza di venticinque anni, salta fuori un suo pezzo in cui si diletta in uno degli argomenti più antichi del mondo dopo quello dell’uovo e della gallina: esiste l’amicizia fra uomo e donna anche dopo il sesso?

Ecco cosa ne pensava un giovanissimo Bradley nel 1993.



(Continua sotto la foto)



Il primo articolo scritto da Bradley Cooper



A diffondere l’articolo, con tanto di foto del diciottenne Bradley, è stato Tommy Rowan, redattore del Philadelphia Inquirer, che ha condiviso sul suo profilo Twitter il reperto:

«Lo stagista Bradley Cooper, 18 anni, scrisse il suo primo articolo per il Philly Daily News dal titolo: Quando due migliori amici oltrepassano il confine».



L’incipit dell’articolo



Il pezzo inizia con la domanda che in tanti si pongono, sulla possibilità, per un ragazzo e una ragazza, di rimanere amici anche quando si è superato il confine del platonico finendo a letto insieme e Bradley ha le idee chiare in proposito:

«Possono due migliori amici di sesso opposto fare sesso senza distruggere la loro amicizia? Nel mio caso sì… per ora».



L’amicizia tra uomo e donna secondo Bradley Cooper



«So che una volta fatto quel passo in più rispetto alla linea del platonico tutto è destinato a cambiare.

Spesso inizi a odiare quel ragazzo che lei ti ha sempre detto di trovare sexy. Ma nel mio caso non è stato così.

Sia io che la mia migliore amica, Debora Landes, parliamo ancora di altre persone, nonostante la conversazione si sia fatta un po’ più tesa.

Il motivo per cui riusciamo a superare quel confine e preservare comunque una grande amicizia è che entrambi davvero non riusciamo a pensare l’uno all’altra in un altro modo che non sia come migliori amici.

Me ne sono reso conto quando la gente mi chiedeva se stessimo insieme. Sembrava troppo strano anche solo a immaginarlo, anche se mi rendo conto che dall’esterno sembrava che fossimo fidanzati».



Il passato inedito di Bradley Cooper



Da questo momento, l’attore inizia a entrare nei dettagli del suo rapporto con Debora Landes, diventata a questo punto la sua friend with benefits per un periodo:

«C’è sempre stata un’attrazione latente tra noi due, ma non è mai emersa fino a quest’anno.

Prima non ci sfiorava neanche l’idea di essere più che amici, soprattutto perché lei stava con un mio amico. Dopo che hanno rotto le cose hanno iniziato a cambiare.

I nostri sentimenti sono diventati più evidenti e visto che ci siamo sempre detti tutto, ne abbiamo parlato liberamente.

All’inizio ero preoccupato, ma poi mi sono stupito di come le cose filassero liscio. Avevamo portato la nostra amicizia a un altro livello».



Nessuna complicazione



A questo punto Bradley spiega come le cose si siano evolute in maniera naturale anche grazie al fatto di non essere più degli adolescenti, ma di avere un’età tale da poter affrontare la situazione:

«Mi sono reso conto che avremmo dovuto goderci il tempo che ci rimaneva prima di andare al college, perché una volta separati la nostra relazione sarebbe diventata di nuovo quella di due comuni migliori amici».



La conclusione



«È abbastanza semplice dire che adesso va tutto bene, perché siamo ancora a scuola. Il vero test arriverà quando dovrò sentire di quanto si divertirà al mare quest’estate», conclude Bradley.

A questo punto però subentrano una serie di domande che purtroppo non avranno mai risposta:

Bradley e Debora sono rimasti amici? Si sentono ancora e lei magari avrà stretto amicizia con Irina?

Oppure uno dei due non avrà resistito e sarà caduto nella trappola dei sentimenti rovinando l’amicizia? Debora sarà impazzita sperando che Bradley si svegliasse e si innamorasse di lei?