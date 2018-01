Figli, musica e qualche appuntamento (ma niente di serio): ecco com'è strutturata la nuova vita da single di Brad Pitt

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati ormai quasi un anno e mezzo fa.

Era il settembre del 2016 quando il mondo rimaneva sconvolto dalla decisione dell’attrice di consegnare in tribunale i documenti per il divorzio, mettendo per sempre fine ai Brangelina.



Ora che le acque si sono decisamente calmate, è più facile fare un bilancio e capire come stia vivendo l’attore la sua nuova vita da single, essendo tornato in piazza come uno degli scapoli più sexy di Hollywood, nonostante i suoi 54 anni.

Difficile che ogni sua mossa non finisca sui giornali, specie quando viene visto in compagnia di belle donne.

Ma Brad sembra essersi abituato e organizzato con la sua nuova vita da padre single.

Vi raccontiamo come.

Nessuna storia seria

Secondo quanto riportato da E! News, Brad non sarebbe rimasto con le mani in mano per tutto questo tempo.

Una fonte ha raccontato che il sex symbol «ha avuto qualche appuntamento, ma niente di serio.

È complicato per lui rimettersi in gioco e al momento non è una sua priorità».



Il mondo ai suoi piedi



Questo non significa che sia ancora triste o depresso.

Come aveva raccontato in un’intervista di qualche mese fa, Brad ormai ha trovato un suo equilibrio e si diverte.

«È uno che flirta per natura, che sa fare l'uomo, di quelli che ti tengono aperta la porta e ti fanno passare avanti.

È fatto così, è un galantuomo, il più bravo ragazzo del mondo».



Il rapporto con i figli



Stando alle informazioni raccolte da Page Six, tutte le energie di Brad sarebbero concentrate sul suo lavoro e sul mantenere i suoi impegni con i sei figli - Pax, Maddox, Knox, Vivienne, Shiloh e Zahara.

Certo, l’attore vorrebbe vederli di più, ma è già un buon passo avanti il fatto che possa vederli a casa sua, visto come si erano messe le cose in un primo momento:

«L’intera situazione è un intero work in progress ed è molto delicata. Lui non ne parla molto».



Il supporto degli amici



L’aiuto dei suoi amici maschi è stato fondamentale per Brad per riprendersi nel momento più difficile:

«Si è circondato di un gruppo di vecchi amici, molti dei quali non fanno parte dello showbiz.

Ha fatto qualche viaggio, ma ha passato la maggior parte del tempo a Los Angeles», prosegue l’insider.



L’importanza del lavoro



Altrettanto importanti, per ricominciare a trovare un suo equilibrio, sono stati gli impegni lavorativi.

Brad nel corso degli ultimi mesi è andato a molti appuntamenti d’affari, così come a pranzi e cene diverse volte a settimana.

E poi c’è l’arte, la scultura, cui si è rifugiato nei primi mesi dopo il divorzio.

E soprattutto la sua famiglia: «Ha visto spesso i suoi cari durante le vacanze, tra l’Oklahoma e Los Angeles».