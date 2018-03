Dal lavoro ai figli passando per la produzione di vini: Brad Pitt è tornato più in forma che mai ed è pronto a riprendersi la sua vita

Brad Pitt è uscito dal tunnel della separazione da Angelina Jolie ed è tornato il sex symbol che tutti conosciamo.

Non è un mistero che la fine del suo matrimonio con l’attrice sia stata traumatica e dolorosa.

Un alone di tristezza gli copriva gli occhi durante le apparizioni all’indomani dell’annuncio del divorzio, ma ora sembra essere tornato il sereno.

Brad ha imparato a convivere con la sua nuova condizione di padre single ed è pronto a tornare in carreggiata, anche con le donne.



(Continua sotto la foto)



Cosa dicono gli amici di Brad Pitt



Dopo averlo visto a un evento la scorsa settimana, una fonte ha raccontato a E! News che adesso l’attore sta bene e ha imparato a fare i conti con la separazione:

«La separazione è stata brutale ed è stato un periodo molto triste della sua vita. Brad ha fatto degli importanti cambiamenti e ora sta molto meglio.

È più felice e in salute. Ha una vita sociale attiva e ha ripreso vecchie amicizie. Va spesso a cena fuori e si diverte a fare cose diverse».



Un periodo di riflessioni



In questo processo ha avuto la fortuna di potersi tenere impegnato con il lavoro, sia di produttore che di attore. È recente la notizia della sua firma all’ultimo progetto di Quentin Tarantino insieme a Leonardo Di Caprio.

«Brad ha passato molto tempo da solo, guardandosi dentro e rivalutando le sue priorità, quello che per lui è importante e chi vuole essere.

Ora è in una fase in cui sta lavorando su questi cambiamenti e ha le idee più chiare.

È uscito fuori da quel periodo buio ed è in un momento decisamente migliore», prosegue la fonte.



Il legame con Angelina Jolie



Il cambiamento di Brad ha avuto un impatto positivo anche sulla delicata fase che ha seguito la separazione.

Dopo un primo momento di forte tensione il rapporto con Angelina sembra essere più disteso, tanto che i due hanno deciso di portare avanti insieme gli affari dell’azienda vinicola fondata nel 2012 in Francia.

Dai vigneti del loro Chateau Miraval, infatti, continueranno a essere prodotte le bottiglie di vino a loro nome, come ha confermato l’enologo che collabora con l’ex coppia.



Affari di famiglia



Nel 2016, quando era stata annunciata la separazione, avevano iniziato a circolare voci sulla possibilità che la tenuta, che si trova in Provenza, potesse essere messa in vendita.

Ipotesi del tutto esclusa, secondo quanto rivelato da una fonte a People:

«Non è mai stata presa in considerazione come opzione. Miraval è sempre stato visto come un investimento per i loro figli».



Gli accordi per la custodia dei figli



All’indomani del divorzio era emerso che la coppia si era accordata affinché i bambini rimanessero con Angelina (che in un primo momento voleva l’affidamento esclusivo) e potessero vedere il padre in presenza di un assistente sociale una volta a settimana.

Poi la situazione è migliorata, anche se l’attore vorrebbe qualcosa in più:

«Stanno ancora discutendo sul divorzio e la custodia dei figli. Brad non è troppo felice degli accordi presi.

Vuole vedere di più i ragazzi e gli spiace non poterlo fare liberamente, ma si sta comportando bene», conclude l’insider.