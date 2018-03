Dopo il divorzio da Demi Moore, Ashton Kutcher si è ritirato sulle montagne per una settimana di digiuno e di detox emotivo: ecco che cosa è successo

Ashton Kutcher non ha mangiato per una settimana dopo il divorzio da Demi Moore, e si è rifugiato sui monti di Big Sky, in Montana, senza niente con sé se non un blocco con cui ha chiesto scusa a tutte le sue ex.

L’attore ha rilasciato una lunga intervista al collega Dax Shepard in cui ha parlato di un po’ di tutto, dall’amore alle bravate di gioventù, alla nuova vita da papà.

In particolare, però, hanno fatto scalpore le dichiarazioni riguardo il suo periodo di ascetismo proprio all’indomani dell’addio con la sua ex.



(Continua sotto la foto)

Il ritiro in montagna di Ashton Kutcher



«Subito dopo aver finalizzato il divorzio, sono andato sulle montagne per una settimana completamente da solo.

Non avevo cibo, non avevo bevande, solo acqua e tè. Ho lasciato a casa computer, telefono, qualsiasi cosa.

Volevo stare lì da solo, perciò non volevo avere modo di parlare. Avevo solo un blocco, una penna, acqua e tè. Per una settimana», ha svelato l’attore.

Ashton Kutcher in versione asceta



Praticare Tai Chi faceva parte del programma di depurazione, anche per cercare di limitare gli effetti del digiuno forzato:

«Ho iniziato ad avere delle allucinazioni dal secondo giorno, non è stato male, anzi», ha scherzato.



Le lettere alle sue ex



Quei giorni sono serviti ad Ashton per capire i propri errori, non solo in relazione al suo matrimonio con Demi Moore appena naufragato, ma anche rispetto a tutte le sue precedenti storie.

«Ho scritto il nome di ogni singola persona con cui sono stato in cui sentivo ci fosse ancora dell’astio, del rimorso o qualsiasi cosa.

E ho scritto delle lettere a ognuna di loro. E il settimo giorno le ho spedite», ha rivelato l’attore, aggiungendo di aver affrontato quel processo quasi come fosse un ex alcolista.



La travagliata storia con Demi Moore

Ashton Kutcher e Demi Moore si sono messi insieme nel 2003 e sposati quattro anni dopo.

La loro storia è naufragata nel 2011, con parecchi strascichi.

In quel periodo infatti i tabloid imputavano la fine del matrimonio ad alcune storielle extraconiugali dell’ex toy boy.

Nel 2013, quando già stava con Mila Kunis, due anni dopo l’annuncio della separazione, è arrivata la sentenza definitiva di divorzio.



La rinascita con Mila Kunis



Il vero amore Ashton lo ha trovato in quella sua collega con cui non scorreva troppo buon sangue ai tempi di That ‘70s Show.

Lui e Mila stanno insieme da 6 anni e sono sempre più affiatati. «Mila mi rende ogni giorno un uomo migliore», dice lui.

Insieme hanno due bambine, Wyatt, quasi 4 anni, e Dimitri, un anno e mezzo.