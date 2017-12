Le vacanze di Natale sono perfette per dedicarsi al binge watching sfrenato: ecco le migliori serie tv con cui annegare di gioia nel divano

Le vacanze di Natale sono l'occasione perfetta per dedicarci al nostro sport invernale preferito: il binge watching di serie tv.

Da praticare preferibilmente sul divano, in pieno relax.

Basta avere a disposizione uno schermo, una serie tv capace di dare dipendenza e tanto tempo a disposizione.

Non sapete cosa guardare? Eccovi le serie tv da vedere sulle principali piattaforme tv e streaming.

The Crown

Se non avete ancora visto «The Crown» sarà il caso di farlo, soprattutto ora che è arrivata anche la 2a stagione.

La serie, lo ricordiamo, racconta la storia della Regina Elisabetta II dal momento della sua incoronazione in poi.

In particolare nei nuovi episodi viene raccontata la guerra in Egitto, lo scaldalo del Primo Ministro Harold Macmillian e l'ingresso nei rivoluzionari anni '60.

Nei panni della monarca troviamo Claire Foy, che è circondata da altri bravi attori come Matt Smith e Vanessa Kirby.

Su Netflix.

Dark

È partita in sordina, ma ora tutti non fanno altro che parlare, con grande entusiasmo, di «Dark».

D'altra parte è facile venire attratti, anzi risucchiati dalla sua trama che appare fin da subito come un puzzle ricco di intrecci.

Ambientata ai giorni nostri in una città tedesca, racconta la scomparsa di due ragazzi svelando al tempo stesso le doppie vite e le relazioni complicate che si sviluppano all'interno delle loro famiglie.

Poi, a un certo punto, la storia va indietro nel tempo, fino al 1986, sempre nello stesso luogo.

Su Netflix.

The Good Fight

Chi ha amato la serie cult «The Good Wife» può colmare il vuoto lasciato dopo la sua conclusione con «The Good Fight», il suo spin-off.

Qui ritroverete Christine Baranski ancora una volta nel ruolo di Diane Lockhart.

Quest'ultima ha deciso di lasciarsi passato e carriera da avvocato alle spalle, per andare in pensione e iniziare una nuova vita in Provenza.

Peccato che, a causa di una truffa finanziaria che rischia di portarle via tutto, debba rimettersi in pista. Lo farà con la neo-avvocatessa Maia Rindell, interpretata da Rose Leslie.

Su TIMVISION.

The White Princess

Si va indietro nel tempo fino al 1485 con «The White Princess», sequel della mini-serie «The White Queen», basato sull'omonimo romanzo di Philippa Gregory.

Al centro le vicende della giovane Lizzie (Jodie Comer), principessa di New York, che va in sposa a re Enrico VII (Jacob Collins-Levy) nella speranza di mettere finalmente la parola fine alla Guerra delle Due Rose tra i Lancaster e gli York.

Purtroppo la loro unione verrà messa a dura prova dalle due madri, Elisabeth (Essie Davis) e Margaret (Michelle Fairley).

Su TIMVISION.

The Marvelous Mrs. Maisel

L'attrice Rachel Brosnahan è protagonista di «The Marvelous Mrs. Maisel», serie ambientata a New York nel 1958.

Miriam “Midge” Maisel è una donna dalla vita perfetta: vive nell'Upper West Side in un elegante appartamento insieme al marito e ai suoi due bambini.

A un certo punto si renderà però conto di avere un talento nascosto, che la porterà su una strada diversa, quella del cabaret e del divano di Johnny Carson.

Nel cast anche Tony Shalhoub, Alex Borstein, Michael Zegen e Marin Hinkle.

Su Amazon Prime Video.

Sea Oak

Una star del calibro Glenn Close è protagonista di «Sea Oak», divertente serie che vede protagonista zia Bernie, un'umile operaia senza marito e famiglia, che muore durante una rapina nella sua casa a Rust Belt.

Insoddisfatta, torna dal mondo dei morti rabbiosa e determinata a conquistarsi finalmente quella vita che non ha mai avuto.

Inizierà così a fare una serie di richieste ai suoi tre nipoti, gli unici della famiglia rimasti, che vivono in una piccola casa in un complesso chiamato Sea Oak.

Su Amazon Prime Video.

Chance

Chi ha amato Hugh Laurie in «Dr House», può ritrovarlo nella serie tv thriller «Chance», ispirata all'omonimo romanzo di Kem Nunn.

Ambientata a San Francisco, racconta le vicende di Ekdon Chance, neuropsichiatra forense che si trova risucchiato in un mondo fatto non solo di malattia mentale, ma anche di violenza e corruzione.

A complicare le cose l'inizio di una love story con una paziente che soffre di disturbo di personalità multipla.

Su Infinity.

Frequency

Ispirata all'omonimo film del 2000, la serie tv «Frequency» ci porterà in due dimensioni temporali.

Siamo a New York nel 2016 e la detective Raimy Sullivan (Peyton List) scopre di riuscire a comunicare con il padre Frank (Riley Smith), anche lui poliziotto e morto nel 1996, attraverso una radio ad onde corte.

I due riusciranno così, non solo a recuperare il loro rapporto, ma anche a risolvere un caso irrisolto da diverso tempo.

Su Infinity.

Babylon Berlin

Un bel tuffo nella Berlino degli anni '20 con «Babylon Berlin», serie tratta dal romanzo omonimo di Volker Kutscher.

Una storia affascinante e ricca di intrighi, ambientata in una città che si trova in piena euforia tanto da sembrare una sorta di paese dei balocchi, anche se con il suo lato oscuro.

È qui che l'ispettore di polizia Gereon Rath cercherà, a fatica, di risolvere un caso difficile che coinvolge politica e malavita, spaccio di droga e pornografia.

Su Sky Atlantic.

Leftovers

Serie tv poco osannata, è in realtà un piccolo gioiello e in molti se ne sono accorti solo alla fine delle sue tre stagioni.

«Leftovers» (ispirato al romanzo di Tom Perrotta) segue le vicende di alcune persone sopravvissute alla Dipartita, in seguito alla quale il 2% della popolazione mondiale è scomparsa improvvisamente nel nulla.

Nessuno cosa sa cosa sia in realtà successo, anche se alcuni danno al tragico evento una connotazione mistica.

Nel cast Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston e Liv Tyler.

Su Sky Atlantic.