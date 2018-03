Red Sparrow è una spy story con Jennifer Lawrence al cinema dal Primo Marzo (e molto probabilmente vi piacerà: vi raccontiamo perché)

«Ogni essere umano è un mosaico di desideri.

Dovrete intuire ciò che gli manca: siate il tassello mancante e a quel punto vi dirà tutto».

Jennifer Lawrence torna al cinema con Red Sparrow, una spy story in cui si assiste alla Guerra Fredda 3.0, dove tutti si fa finta che non ci sia ma intanto tutti vendono e rubano informazioni e segreti all'altra sponda (che a seconda del punto di vista sono gli americani o i russi) in uno scambio di doppigiochi talmente fitto da non saper più chi sta dalla parte di chi.

(Continua sotto la foto)

La trama di Red Sparrow

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) è una ballerina del Bolshoi.

Finché un infortunio e una serie di eventi non la costringono a farsi reclutare nella Sparrow School, un servizio di intelligence russo in cui vengono addestrati degli agenti con particolari doti estetiche e intellettive a rubare informazioni usando ogni mezzo, soprattutto quello della seduzione.

D'altra parte, «Il tuo corpo appartiene allo Stato: dalla nascita lo Stato lo ha nutrito, adesso lo Stato chiede una contropartita», spiega la direttrice.

Ed ecco perché agli agenti viene insegnato come (e imposto di) imparare a sacrificarsi per lo Stato e superare i propri limiti morali.

La seduzione è un'arma, ma non con tutti funziona allo stesso modo: bisogna prima capire quale sia il bisogno della persona che abbiamo davanti, per soddisfarlo e renderla dipendente dalle nostre attenzioni.

La missione di Dominika è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che intrattiene rapporti con una cimice agli alti vertici del KGB e a cui Dominika deve riuscire a far fare il nome del traditore.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Jason Matthews, un ex agente della CIA, e già si vocifera di un possibile seguito.