La forma dell'acqua vince, il red carpet non è in nero, l'Italia si porta a casa una statuetta con Guadagnino: ecco cosa c'è da sapere degli Oscar 2018

La notte degli Oscar 2018 non porta sorprese: La forma dell'acqua, il film di Guillermo Del Toro recentemente finito in tribunale con un'accusa di plagio sulle spalle non ha aspettato il parere del giudice per portarsi a casa quattro tra le statuette più ambite, Miglior Film, Miglior Regia, Miglior colonna sonora e Migliore Scenografia (niente da fare per la Migliore Sceneggiatura originale, forse proprio perché sarebbe il dente dolente dove eventualmente andrebbe a battere la lingua della giustizia se il film dovesse essere riconosciuto come plagio).



Certo, c'è stato un attimo di suspense dopo la proclamazione del vincitore della 90° edizione degli Academy, già che il premio è stato annunciato da Warren Beatty e Faye Dunaway, protagonisti della gaffe dello scorso anno, quando è stato fatto un nome al posto di un altro come miglior film.

Ma questa volta, a quanto pare, non ci sono sviste.

Gli altri premi importanti sono andati, meritatissimi e supportati a gran voce da chiunque abbia avuto una buona panoramica sui film in gara, a Gary Oldman, Migliore Attore ne L'ora più buia e Frances McDormand, protagonista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che al momento di ritirare la statuetta ha chiesto alle altre candidate di alzarsi e ha fatto uno dei discorsi più degni di nota della serata.



Guadagnino, la quota italiana in corsa con Chiamami col tuo nome e quattro candidature, se ne aggiudica uno, per la Miglior sceneggiatura non originale grazie a James Ivory, che a 89 anni si aggiudica anche il record di vincitore più vecchio di un Oscar competitivo.



Rimane fuori, purtroppo, Lady Bird, il piccolo capolavoro di Greta Gerwig, unica donna candidata agli Oscar 2018 come Miglior regista, che si sarebbe meritato almeno un riconoscimento.

Il discorso di apertura e il red carpet (non) in nero



«L’Oscar è l’uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo, e soprattutto non ha un pene. È esattamente l’uomo di cui abbiamo bisogno oggi a Hollywood».

Jimmy Kimmel ha fatto a meno dei mezzi termini nell'aprire una serata che come prevedibile ha avuto come tema principale Time's Up, il movimento che sta portando allo scoperto pregiudizi, molestie e maltrattamenti a cui le donne sono costrette - ovunque nel mondo e a qualunque livello - che ha trovato a Hollywood la cassa di risonanza di cui aveva bisogno.

A sorpresa, in compenso, il red carpet ha ritrovato il colore.

A differenza di quanto successo ai Golden Globe e ai Bafta, quando tutte le donne si sono presentate vestite di nero, sul tappeto rosso degli Oscar hanno vinto colori, fantasie floreali e soprattutto tanto bianco, quasi a voler simboleggiare una rinascita e un nuovo inizio dopo il buio.



Qui i vestiti più belli della serata.



Il discorso di Francis McDormand e l'inclusione



Quando è stato il momento di ritirare la meritatissima statuetta come Miglior Attrice per Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Francis McDormand è salita sul palco e ha chiesto alle altre donne candidate della serata di alzarsi.

«Meryl, se lo fai tu lo fanno tutte», ha detto a Meryl Streep, seduta in prima fila e in lizza con lei come Miglior Attrice (per The Post) insieme a Margot Robbie (Io, Tonya), Sally Hawkins (La forma dell'acqua) e Saoirse Ronan (Lady Bird).

E Meryl Streep si alza, seguita a ruota da tutte le altre come previsto. La platea va in delirio.



«Noi tutti abbiamo progetti in ballo e siamo in cerca di finanziamento per qualcosa: non parliamone stasera. Per quelli ci sentiamo tra qualche giorno e ci vediamo nel vostro ufficio - o nel nostro, come preferite.



Ho solo due parole da dire, signore e signori: impegnamoci per l'inclusione!»

Dove il termine inclusione, sappiatelo, è il nuovo nero (letteralmente, visto il cambio di registro sul red carpet).



Già verso metà serata, infatti, Salma Hayek e Ashley Rudd avevano lanciato un video che parlava proprio di inclusione e superamento delle barriere, non solo di genere ma anche razziali e legate al colore della pelle dei protagonisti del cinema sullo schermo e dietro la macchina da presa.

E, ancora, parola a Geena Davis, protagonista di un manifesto al femminismo come Thelma & Louise:

«Dopo quel film si diceva che ci sarebbero stati più film con protagoniste femminili: non è successo. Ma adesso è arrivato il momento di includere le donne e di superare l'ipocrisia e un vecchio modo di pensare il mondo»·

Tutti i vincitori degli Oscar 2018

Miglior film: La forma dell'acqua di Guillermo del Toro

Miglior regia: Guillermo del Toro (il suo primo Oscar) per La forma dell'acqua



Miglior attore protagonista: Gary Oldman per L'ora più buia



Miglior attrice protagonista: Frances McDormand (il secondo in carriera) per 3 manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attore non protagonista: Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista: Allison Janney per Io, Tonya

Miglior film d’animazione: Coco di Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Miglior sceneggiatura originale: a Jordan Peele per Scappa - Get Out

Miglior sceneggiatura non originale: a James Ivory per Chiamami col tuo nome

Miglior documentario: Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan

Miglior film straniero: al cileno A Fantastic Woman di Sebastián Lelio

Miglior cortometraggio animato: Dear Basketball, di Glen Keane e Kobe Bryant (che ringrazia in italiano la figlia la palco, con la statuetta in mano «Gianna, ti amo con tutto il cuore»).

Miglior fotografia: a Roger Deakins per Blade Runner 2049

Miglior colonna sonora originale: ad Alexander Desplat per il film La forma dell'acqua



Miglior canzone: Remember me di Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez in Coco

