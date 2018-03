Record, grandi assenti e prime volte: ecco tutte le curiosità da conoscere sugli Oscar 2018 e fare bella figura con gli amici

La notte del 4 Marzo si terrà la 90° edizione degli Oscar.

Vi abbiamo già detto quali film avreste dovuto vedere per arrivare preparati, ma se volete sembrare dei vedi intenditori vi spifferiamo con l'aiuto di ABA English, la scuola di inglese online con un metodo di apprendimento basato sulla visione di film, le otto curiosità da conoscere su quest'edizione degli Academy.

(Continua sotto la foto)

1. Meryl Streep diventa l'attrice con più nomination nella storia degli Oscar (21) grazie al suo ruolo in The Post

2. Mentre (sempre parlando di The Post) non sono candidati né Steven Spielberg come miglior regista, né Tom Hanks come miglior attore



3. Greta Gerwig è la quinta donna nominata per la miglior regia nella storia degli Oscar, con il film Lady Bird



4. Jordan Peele potrebbe diventare il primo regista afro-americano a vincere l'Oscar per la miglior regia con Get Out

5. Denzel Washington con l’ottava nomination per suo il ruolo in Roman J. Israel, Esq. è l'attore nero con il maggior numero di nomination nella storia dei premi



6. A 22 anni, Timothée Chalamet è l'attore più giovane a essere candidato nella categoria miglior protagonista dal lontano 1939 (Chiamami col tuo nome)



7. A 88 anni, Christopher Plummer è l’attore più anziano a ricevere una nomination nella storia degli Oscar (come Miglior Attore Non Protagonista per Tutti i soldi del mondo)

8. Il compositore John Williams ha battuto il suo record personale di nomination arrivando a 51, accorciando la distanza con le 59 nominations di Walt Disney.

9. Netflix sbarca a Hollywood con Mudbound, il primo film della piattaforma di streaming a ricevere 4 nomination agli Oscar.