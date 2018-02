Un reboot di Willy, il Principe di Bel Air è nell'aria, ma questa volta con una protagonista femminile: ecco cosa se ne sa finora

Il principe di Bel Air sta per tornare, ma questa volta potrebbe essere una principessa.

Stando alle indiscrezioni pubblicate da Tmz, negli Stati Uniti c’è chi sta pensando di realizzare un reboot della sitcom che ha dato la notorietà a Will Smith, puntando tutto su una protagonista femminile.

Un rumors che conferma la tendenza ormai imperante a Hollywood di rilanciare prodotti di successo giocando sull’effetto nostalgia per garantirsi una fetta di pubblico affezionato alle versioni originali e conquistare anche i millennials.

Ecco cosa si sa finora di quest’ultimo progetto.

Le indiscrezioni di Tmz



Secondo quanto riportato dal sito americano, lo show che vedeva protagonista Will Smith e che ci ha accompagnato negli anni Novanta, tra spalline e t-shirt super colorate, potrebbe tornare sul piccolo schermo.

Al posto dell’attore, che ormai non avrebbe neanche l’età per tornare agli albori, ci sarebbe questa volta un’interprete femminile.



Per il momento non c'è nulla che possa far cantare vittoria ai fan, ma i produttori stanno gettando le basi per un gran ritorno.



A che punto è il progetto



Tmz sostiene che l’azienda che detiene i diritti di The Fresh Prince of Bel Air (questo il titolo della serie originale, ndr) ha fatto richiesta per registrare anche eventuali diritti di un’eventuale Fresh Princess per un’emittente televisiva e virtualmente per ogni media.

Il che significa che non è ancora deciso se sarà trasmesso su un canale tradizionale o su piattaforme streaming come Netflix.



I gadget della Principessa di Bel Air

Non si sa ancora se il progetto andrà effettivamente in porto, né chi sarebbe la futura protagonista, ma c'è già chi pensa a come monetizzare il più possibile.

A quanto pare chi detiene i diritti della sitcom è talmente certo del successo di un reboot che ha già fatto richiesta anche di registrazione del marchio per tutta una serie di gadget di contorno, come borse, zaini, vestiti e calzature.



Il coinvolgimento di Will Smith



Nessun riferimento, per ora, a un eventuale coinvolgimento di Will Smith nella nuova serie.

L’attore in recenti interviste riguardo l’ipotesi di un ritorno della sitcom aveva fatto intendere che avrebbe preferito farsi da parte e che una sua partecipazione era «tanto probabile quanto che l’inferno si congeli».

Due anni fa aveva anche detto che non riusciva neanche più a riguardare le vecchie puntate:

«Era il mio primissimo ruolo ed ero molto concentrato per cercare di avere successo, così avevo imparato l’intero script a memoria, comprese le parti degli altri.

Se guardare i primi quattro o cinque episodi potete vedere le mie labbra che si muovono mentre parlano gli altri. È terribile e non riesco a rivederlo».