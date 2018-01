La 75esima edizione dei Golden Globe è in rosa, anzi, in nero (sul red carpet): ecco tutto quello che è successo, tra vincitori e momenti memorabili

L'edizione dei Golden Globe 2018 rimarrà nella storia come quella della rivoluzione rosa e del cambiamento. O perlomeno questo era l'obiettivo dichiarato della vigilia, che si è ripercosso su tutto l'andamento della serata.

A partire dal red carpet, in total black, con star, registi e produttori (uomini e donne) vestiti interamente di nero per manifestare il loro dissenso verso quel sistema maschilista e misogino che ha permesso ad Harvey Weinstein e altri di molestare ed esercitare il loro potere su decine di donne.

A seguire, proprio le donne sono state le protagoniste, tra vittorie e discorsi memorabili.

Se non siete riusciti a rimanere svegli, ecco le sette cose che dovete sapere sulla serata.

1. Perché il red carpet è stato in nero

Come annunciato, le star sul red carpet hanno fatto fronte comune presentandosi tutte vestite di nero per dire basta a violenza e discriminazione delle donne.

A seguire, l'intera cerimonia ha seguito lo stesso filone di protesta a tutti i livelli, tra battute e discorsi delle star che si sono alternate sul palcoscenico.



Lo slogan è stato Time's Up, il tempo è scaduto.

Così è stata chiamata l'iniziativa sostenuta da diverse attrici, tra cui Reese Witherspoon e Meryl Streep, che prevede un fondo per il sostegno legale a donne e uomini molestati sessualmente sul lavoro.

2. Il discorso di Oprah

Il culmine arriva quando Oprah Winfrey ritira il Cecil B. DeMille Award, il Premio alla carriera, e nel suo discorso di ringraziamento non fa sconti per nessun tipo di discriminazione:

«Voglio esprimere la mia gratitudine per chi, come mia madre, ha sopportato anni di abusi perché aveva figli da crescere, conti da pagare, sogni da realizzare.

Non c’è più tempo, il tempo è ora.

Sta arrivando un nuovo giorno e questa nuova alba arriverà grazie a tantissime donne che questa sera sono qui e fenomenali uomini che combattono perché nessuna in futuro dica più me too». (Facendo riferimento all'hashtag #metoo usato negli ultimi mesi nel raccontare le proprie esperienze di discriminazione).

3. Le serie vincitrici

È stata una serata al femminile, non solo per i discorsi e le proteste, ma per la scelta dei presentatori e la lista dei vincitori.

A trionfare sono state serie rappresentate da donne e che parlano di donne, come Big Little Lies, che si è portato a casa quattro premi (tra cui quello a Nicole Kidman come Miglior attrice in una miniserie o film) e Lady Bird, film di Greta Gerwig che ha vinto come miglior commedia e ha visto premiata anche la sua giovane protagonista, Saorise Ronan.



4. Due serie che dovreste vedere se ancora non l'avete fatto

Oltre a Big Little Lies, pluripremiata, sono state due le serie che hanno conquistato la giuria della Hollywood Foreign Press Association: The Handmaid’s Tale e The Marvelous Mrs. Maisel.

La prima ha vinto il premio come Miglior serie drammatica e ha visto trionfare Elizabeth Moss come Miglior attrice protagonista di una serie drama.

La seconda si è aggiudicata gli stessi premi nella categoria comedy, con Rachel Brosnahan come migliore attrice.

5. La vittoria di Amazon

The Marvelous Mrs. Maisel è la vera sorpresa della serata. La serie è la prima prodotta da Amazon a vincere un premio.

Merito di Amy Sherman-Palladino, che accantonato Una mamma per amica, si è tuffata in questo nuovo progetto in cui una mamma della Newy York degli anni '50 decide di intraprendere una carriera da cabarettista.

6. Gli uomini premiati

L'altra metà del cielo, decisamente in ombra in questa serata, è comunque presente con tutte le categorie al maschile.

Ewan McGregor ha vinto come Miglior attore in una miniserie o film tv per la sua doppia interpretazione in Fargo.

James Franco ha vinto nella categoria Miglior attore comedy per il suo The Disaster Artist, film di cui è anche regista.

Mentre a Gary Oldman è andato il premio di Miglior attore drammatico per la sua interpretazione di Winston Churchill in L'ora più buia.

7. I film premiati in vista degli Oscar

Si è sempre detto che i Golden Globe rappresentino un'anticipazione di quanto poi accadrà agli Oscar.

Se è così allora tenete gli occhi puntati su Tre manifesti a Ebbing, Missouri, pellicola di Martin McDonagh che si è portata a casa la statuetta di Miglior film e migliore attrice protagonista (Frances McDormand).

Quanto alla regia, tra i vari mostri sacri nominati (Christopher Nolan e Ridley Scott su tutti) la spunta Guillermo Del Toro per il suo La forma dell'acqua.