George Clooney torna in tv a distanza di quasi vent'anni dall'ultima puntata di E.R. a cui ha preso parte: ecco tutto quello che si sa sulla nuova serie Catch 22

George Clooney torna in una serie tv a distanza di 19 anni dalla sua ultima partecipazione a E.R. (era il 1999), il telefilm che lo ha reso celebre e da cui ha preso il via la sua carriera.

L’attore reciterà in Catch 22, una serie tv di sei episodi di cui sarà anche regista, ispirata all'omonimo romanzo di Joseph Heller.

Ad annunciarlo è stato Hulu, la piattaforma di streaming che ha prodotto The Handmade’s Tale, vincitrice come Miglior serie agli ultimi Golden Globe.

L’azienda si è vista costretta a confermare alcune indiscrezioni che avevano iniziato a circolare da qualche giorno circa la partecipazione della star al progetto.

Ecco tutte le informazioni a disposizione al momento.

(Continua sotto la foto)

Di cosa parla Catch 22

La serie è un adattamento del romanzo del 1961 di Joseph Heller.

Ambientato in Italia sull'isola di Pianosa, racconta le avventure della Yossarian, uno squadrone di aviatori della Seconda Guerra Mondiale sottoposti a un altissimo livello di stress psicologico.

Come prevedibile, i militari fanno di tutto per tornare a casa tra gag, scene surreali e comiche, basate sull'assurdità di una guerra vista con gli occhi delle truppe.



Che ruolo ha Clooney



George qui è un tuttofare, visto che oltre a recitare, co-dirigerà gli episodi e avrà le veci di produttore.

Nella serie, che si sa già non avrà un seguito, ma sarà limitata a un’unica stagione, l’attore sarà il Colonnello Catcart, ruolo che era stato di Martin Balsam nella trasposizione cinematografica di Mike Nichols del 1970.



Quanto guadagnerà Clooney



A rivelare i particolari del ritorno alle origini dell'attore è Amy Powell, presidente della Paramount Television, che in un’intervista con Hollywood Reporter ha rivelato che Clooney per l’occasione prenderà un milione di dollari a episodio.



L’annuncio



Dopo l’uscita dei primi dettagli Joel Stillerman, chief content officer di Hulu, ha dichiarato:

«Catch 22 è una storia insolita, che ha resistito alla prova del tempo, non solo in quanto capolavoro letterario, ma per la sua attualità nella conversazione politica e sociale di oggi.

Sono queste le storie che vogliamo raccontare su Hulu e non potremmo essere più felici di collaborare con George Clooney, Paramount TV e questo gruppo fenomenale di creativi per portare uno dei libri più famosi di tutti i tempi agli spettatori in un modo che non è mai stato visto prima».



L’evoluzione di George Clooney



Catch 22 segnerà il ritorno di Clooney sul piccolo schermo, dopo quasi 20 dall’addio a E.R. dove interpretava il pediatra Doug Ross.



Ma non solo, perché rappresenta anche un ritorno alla recitazione, considerato il sempre maggior interesse dell’attore nei confronti del mondo della produzione e della regia.

Gli ultimi progetti che portano la sua firma sono Suburbicon, The Monuments Men, Good Night and Good Luck.



Da Hollywood alla tv



George è solo l’ultima delle grandi star di Hollywood che hanno deciso di puntare sul piccolo schermo.

Già da qualche anno, infatti, le serie tv hanno alzato l’asticella in termini di qualità diventando progetti sempre più ambiti da attori di livello.

Ne sono la prova successi come Fargo, Big Little Lies e True Detective.