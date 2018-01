Se avete voglia di un film d'amore, ecco una selezione dei migliori film romantici da vedere su Netflix

Andate su Netflix e selezionate Film Romantici dal menù genere.

I titoli imperdibili sono davvero tanti e scegliere cosa guardare non è un’operazione facile.

Ecco perché abbiamo fatto una selezione di quelli che secondo noi sono i film romantici più belli su Netflix (presenti in catalogo a oggi).

Warning: il rischio che diventerete un tutt’uno col divano è altissimo.

(Continua sotto la foto)

Il lato positivo, di David O. Russell

Il film di David O. Russell («American Hustle - L’apparenza inganna» e «Joy») non ha solo il merito di aver condotto Jennifer Lawrence nell’Olimpo di Hollywood (ha vinto un Academy Award come Migliore Attrice Protagonista per questo ruolo), ma è anche una storia romantica ironica, che tratta in modo sensibile e non banale temi come i disordini mentali.

Pat (Bradley Cooper) è appena uscito dall’ospedale psichiatrico: mentre si ritrova a vivere a casa dei genitori con il divieto di avvicinarsi alla ex moglie Nikki, che invece lui vorrebbe riconquistare, conosce Tiffany (Jennifer Lawrence).

La ragazza, a sua volta provata da una recente storia di dipendenza, gli farà una proposta all’apparenza un po’ assurda: partecipare con lei a un concorso di ballo.

Ubriaco d’amore, di Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson («Boogie Nights», «Il petroliere», «Vizio di forma») è un autore profondo e il cui cinema non può certo limitarsi ad un’analisi superficiale e sommaria.

Così la sua commedia romantica «Ubriaco d’amore», che ha come protagonisti il bravissimo Adam Sandler e Emily Watson.

Barry è un uomo che ha quasi tutto, ma che non riesce ad apprezzare la sua fortuna.

Accudito-esasperato da sette sorelle, un giorno incontra la dolce Lena. Una nuova vita o semplicemente un altro motivo per cui auto-infliggersi infelicità?

Solitudine e mancanza di libertà autoimposta, due temi cari al regista, vengono ripresi anche in questo film nel tempo troppo sottovalutato.

10 cose che odio di te, di Gil Junger

«10 cose che odio di te» è stato i bollori di milioni di ragazzine nate negli anni Ottanta.

Un Heath Ledger bono come si vedrà ancora in «Il destino di un cavaliere» interpreta un giovane un po’ strampalato che, dopo aver iniziato a corteggiare una ragazza all’apparenza anaffettiva e cinica (Julia Stiles) per gioco, finirà… indovinate? Ecco.

La trama non ha nulla di originale, tutto è telefonato dall’inizio e stereotipato, ma va bene così. È studiato alla perfezione per un pubblico giovane in ormone.

Se non lo avete mai visto, recuperatelo per cultura di massa.

Notting Hill, di Roger Michell

Se siete tra i pochi che non hanno ancora mai visto «Notting Hill», dovete correre ai ripari. Subito.

Commedia romantica degli opposti che si attraggono per eccellenza, il film è un mix straordinario di eleganza, candore, ironia e favola.

Julia Roberts interpreta una star di fama mondiale che, durante una pausa dal set, entra in una libreria di Londra dove conosce il timido titolare William Thacker (Hugh Grant).

Tra i due, dopo un successivo scontro a base di succo d’arancia, s’innescherà la classica serie di tira e molla causati dall’attrazione, da una parte, e dalla differenza delle rispettive vite, dall’altra.

Uno dei cult romantici più godibili di sempre.

Closer, di Mike Nichols

Mike Nichols («Il laureato», «Una donna in carriera»,«La guerra di Charlie Wilson») mette in scena, con cinismo, i ruoli dell’amore.

Ambientato a Londra, il film si focalizza su quattro persone, due uomini e due donne, le cui vite s’incontrano e si scontrano generando una serie d’intrighi romantici, tradimenti, bugie, dipendenze e gelosie, atte a raccontare non solo la vacuità di qualsiasi rapporto sentimentale, ma anche l’attaccamento dell’essere umano non tanto all’altro, quanto alla dipendenza dallo stato d’animo che questo ci infonde (piacere, rabbia…).

Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen e Julia Roberts sono i suoi bravissimi protagonisti.

Bella in rosa, di Howard Deutch

Cult anni Ottanta con la pazzesca Andie Walsh (ma anche ‘il fu bono’ James Spader), «Bella in rosa» raconta la storia di una ragazza non benestante che, trovatasi a frequentare una scuola per ricchi, viene costantemente derisa fino al giorno in cui conquista il cuore di uno di loro.

Nulla di nuovo, nulla d’interessante, ma assolutamente divertente.

Nick & Norah: tutto accadde in una notte, di Peter Sollett

Teen-movie con protagonisti un giovane Michael Cera e Alexis Dziena, «Nick & Norah: tutto accadde in una notte» racconta la storia di due ragazzi che si incontrano grazie alla loro rispettiva passione per la musica.

Nick non riesce a dimenticare l’ex che lo ha lasciato e le dedica compilation che vengono cestinate.

Una di queste viene raccolta da Norah.

I destini dei due s’incontrano la notte in cui l’intera città è in fermento per un concerto segreto della band del momento.

Ambientato a New York, un film indie rock che farà innamorare soprattutto i più giovani (anche per la playlist).

Insonnia d’amore, di Nora Ephron

Conosciuto ai più come «Sleepless in Seattle», quello della regina di cuori Nora Ephron («C’è post@ per te», «Julie & Julia») è un cult del 1993 con protagonisti Meg Ryan e Tom Hanks.

Il film segue prevalentemente le esistenze separate dei due: lei è una giornalista e vive a Baltimora, lui è un architetto rimasto vedovo e sta a Seattle.

Sam, è questo il nome del personaggio interpretato da Tom Hanks, ha un figlio piccolo che si rivolge a una radio per raccontare la storia di suo padre, deciso a trovare una nuova mamma.

Tra le tante lettere di donne che iniziano a scrivergli, il bambino pesca quella di Annie (Meg Ryan).

Se quando andate a New York volete salire sull’Empire State Building, sappiate che è anche per «Sleepless in Seattle».

Tutti i santi giorni, di Paolo Virzì

Tra i film di Paolo Virzì («La prima cosa bella», «La pazza gioia») questo è quello che sembra non conoscere mai nessuno, eppure è una storia d’amore tanto semplice quanto intima, che nulla ha a che fare con la favola.

Guido (Luca Marinelli) fa il portiere di notte in un albergo: solitario, colto e timido è innamorato e convive con Antonia, il suo opposto.

Tutti i giorni tra i due si frappongono la routine e le abitudini che tutti noi conosciamo, tra lavoro, ambizioni e negazioni, ma il loro rapporto è granitico.

Questo fino al giorno in cui scoprono di avere difficoltà ad avere un bambino: ciò che li lega sarà davvero così saldo?

Una commedia sentimentale che dovete assolutamente recuperare. Virzì si conferma uno dei più grandi autori del nostro cinema contemporaneo.

2 giorni a Parigi, di Julie Delpy

Scritto, diretto e interpretato dalla carismatica Julie Delpy, «2 giorni a Parigi» è una commedia con un pizzico di french-touch, leggera e caotica.

Marion, francese, sta con Jack, americano. I due vivono a New York. Dopo una vacanza a Venezia, decidono di fermarsi due giorni a Parigi: lei deve recuperare il gatto e vuole far conoscere a lui sia la città in cui è cresciuta sia la sua famiglia.

Jack così inizierà a scoprire parentesi di vita e aspetti della sua compagna che non avrebbe mai immaginato.

Scambi verbali veloci e situazioni paradossali sono il condimento di questo film divertente e borghese (in senso positivo), come solo le sceneggiature della Delpy sanno essere.

Ragione e sentimento, di Ang Lee

Emma Thompson, Kate Winslet e Hugh Grant sono i protagonisti di questa ottima trasposizione dell’omonimo romanzo di Jane Austen, che piacerà non solo agli amanti dei film in costume.

La storia è nota: siamo in Inghilterra alla fine del Settecento.

Quando Henry Dashwood muore, lascia due famiglie, di cui una sul lastrico.

Quest’ultima, il cui nucleo è formato dalla madre e tre figlie, vive la sua modesta esistenza tra avventure e disavventure romantiche.

Scenografia e costumi mozzafiato per questo dramma girato da Ang Lee («I segreti di Brokeback Mountain», «La tigre e il dragone») e scritto dalla stessa Emma Thompson, a cui valse un Oscar proprio per la sceneggiatura.

Un classico assolutamente da recuperare se non vi ci siete ancora imbattuti.

Amour, di Michael Haneke

Film meraviglioso, ma non da sabato sera con gli amici, l’autorale «Amour».

Anne e George sono insieme da una vita. Ormai anziani, trascorrono le loro giornate in una tanto monotona, quanto accogliente, routine.

Purtroppo però, un ictus colpisce Anne all’improvviso e la donna, oltre a dipendere completamente dal marito, inizia a non riconoscerlo più.

Molti parlano d’amore riferendosi all'attrazione che ci unisce all’inizio di una storia.

Haneke descrive lo strato più profondo del sentimento, che solo il tempo e le difficoltà non scalfiscono. Un film da groppo in gola.

(500) giorni insieme, di Marc Webb

Con Zooey Deschanel e Joseph-Gordon Levitt, «(500) giorni insieme» è una commedia romantica indie divenuta un piccolo cult tra gli appassionati di genere.

Il titolo originale è «(500) Days of Summer» e si riferisce al periodo in cui il protagonista frequenta la bizzarra Summer, conosciuta al lavoro, dopo un colpo di fulmine immediato.

Leggero e hipster nel midollo - dalla colonna sonora a situazioni come quella dell’ascensore, del karaoke o del cinema - «(500) giorni insieme» racconta l’amore trentenne nei post duemila.

Crimson Peak, di Guillermo del Toro

Titolo purtroppo spesso sottovalutato della filmografia di Guillermo del Toro («La forma dell’acqua»), «Crimson Peak» è una favola romantica dark con protagonisti Tom Hiddleston, Jessica Chastain e Mia Wasikowska.

Edith (Wasikowska) appartiene alla New York bene d’inizio ‘900: rimasta orfana, s’innamora e sposa l’affascinante e anticonformista Thomas Sharpe (Hiddleston), che la porta a vivere lontano dalla città, nella sua decadente e gotica dimora a Crimson Peak. Qui Edith conosce la sorella di Thomas e si scontra con la realtà del rapporto di dipendenza che c’è tra i due.

Anomalisa, di Charlie Kaufman e Duke Johnson

«Anomalisa» è il film romantico più strano e prezioso che vedrete nel catalogo Netflix.

È un lavoro d’animazione scritto da uno dei più grandi sceneggiatori viventi, Charlie Kaufman, ed è la storia di un incontro tanto fortuito, quanto rivoluzionario per la vita di entrambi i suoi protagonisti.

Michael Stone, un noto autore di best seller, si trova a Cincinnati per una conferenza. Michael ha famiglia e figli, ma nella solitudine della trasferta, dopo aver provato a contattare una sua vecchia fiamma, conosce e cerca una tresca con Lisa Hesselman, una sua fan che si trova nello stesso albergo. Iniziata quasi per scherzo, tra i due s’instaura una impacciata, ma potente storia romantica.

La vita di Adèle, di Abdellatif Kechiche

Le splendide Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos sono protagoniste di questa conturbante storia d’amore adolescenziale.

Adèle ha 15 anni e una voglia immensa di mordere la vita: ha una storia con Thomas, con cui approccia il sesso senza però riuscire ad esserne davvero coinvolta.

Tutto cambia il giorno in cui incontra Emma, una ragazza dai capelli turchini, che trascina Adèle nella sua prima, profonda e passionale storia d’amore.

Un film erotico e intenso, autorale e imperdibile.

The One I Love, di Charlie McDowell

Nel catalogo degli originali Netflix, del regista Charlie McDowell trovate anche il più recente «La scoperta».

«The One I Love» è il suo film precedente - del 2014 - e inaugura il lavoro d’osservazione del regista sulle relazioni umane, che racconta con uno sguardo inedito e ironico.

Elisabeth Moss e Mark Duplass sono Sophie e Ethan, una coppia che decide di andare a rinchiudersi per un weekend lontano da tutto e tutti, per provare a sistemare i propri problemi relazionali.

Quella che sembra solo una fuga romantica diventa presto una parentesi surreale delle loro vite, un episodio che li costringe davvero a venire a patti con se stessi.