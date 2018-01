Glacé Esordio per questa nuova serie tv, definito thriller glaciale. La narrazione parte da un macabro ritrovamento sui Pirenei francesi, che trascina l'investigatore Martin Servaz (Charles Berling) in una danza perversa con un serial killer.

(Dal 1° gennaio)



Lovesick Continuano, per la 3a stagione, le vicende di Dylan Witter (Johnny Flynn). Dopo che gli è stata diagnosticata la clamidia è stato costretto a contattare tutte le sue ex per informarle della malattia e questo tuffo nel passato sentimentale gli ha creato non pochi problemi.

(Dal 1° gennaio)

Dirk Gently - Agenzia di investigazione olistica Arriva la 2a stagione di questa serie thriller comica che segue le bizzarre vicende di Dirk Gently (Samuel Barnett), detective olistico. Al suo fianco l'assistente Todd (Elijah Wood), con cui affrontano un grande mistero attraverso percorsi improbabili.

(Dal 5 gennaio)

The Polka King Jack Black è protagonista di questo film di Maya Forbes, che racconta l'ascesa e la caduta di Jan Lewan, il Re della Polka della Pennsylvania. Quest'ultimo perseguì il sogno americano anche con degli imbrogli a livello finanziario. Nel cast anche

Jenny Slate e Jason Schwartzman.

(Dal 12 gennaio)



Grace and Frankie Tornano le settantenni più cool del mondo seriale, interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin. Nella 4a stagione le due donne saranno parecchio impegnate tra new business, ex marito e nuove amicizie. In particolare entrerà in scena Sheree, esperta di manicure che avrà il volto di Lisa Kudrow.

(Dal 19 gennaio)

The Open House Il giovane attore Dylan Minnette è protagonista di questo film thriller (ai confini dell'horror) diretto da Matt Angel e Suzanne Coote. Al centro le vicende di un adolescente che si trasferisce con la madre in una casa assediate da forze minacciose e misteriose.

(Dal 19 gennaio)

Van Helsing Kelly Overton torna nei panni di Vanessa Van Helsing (discendente di Abraham Van Helsing, celebre antagonista di Dracula) che, una volta resuscitata, si trova a combattere in un mondo post-apocalittico insanguinato dai vampiri. A lei il compito di condurre la resistenza.

(Dal 19 gennaio)

Black Lightning Direttamente dal mondo DC Comics arriva questa serie incentrata sulle vicende di Jefferson Pierce (Cress Williams), ex super-eroe con il potere di inglobare e controllare l'elettricità. Un giorno, a causa di una gang locale che minaccia la sua comunità e soprattutto la sua famiglia, tornerà alla vita di un tempo.

(Dal 23 gennaio)

A Futile and Stupide Gesture Interessante film diretto da David Wain, con Will Forte e Domhnall Gleeson che esplorano la carriera e la vita tormentata di Doug Kennedy, cofondatore della rivista National Lampoon

(Dal 26 gennaio)



Giorno per giorno Seconda stagione per il remake della celebre sit-com degli anni'70-'80. Protagonista, lo ricordiamo, è Penelope (Gloria Calderon Kellett) infermiera con un passato nell'esercito che sta crescendo i suoi due figli con l'aiuto della madre Lydia.

(Dal 26 gennaio)

Dark Prima produzione originale tedesca di Netflix. Siamo ai giorni nostri, in una cittadina tedesca, dove scompaiono due ragazzi e questo porta a scoprire le doppie vite e le relazioni frammentate all'interno di quattro famiglie. Andando avanti con le puntate la storia avrà degli sviluppi sorprendenti, che porteranno lo spettatore indietro nel tempo, fino al 1986, sempre nello stesso luogo. Nel cast di questa serie mistery-drama Louis Hoffman e Oliver Masucci.





Easy Seconda stagione di questa serie tv ambientata a Chicago e incentrata sulla quotidianità di alcune persone, che si destreggiano con difficoltà tra amore, sesso, tecnologia e altri problemi. Nel cast Dave Franco, Kate Micucci, Elizabeth Reaser, Marc Maron (GLOW), Zazie Beetz (Atlanta), Michael Chernus (Orange Is the New Black), Kiersey Clemons (Flashpoint), Evan Jonigkeit, Aubrey Plaza, Kate Berlant, Michaela Watkins, Judy Greer e Danielle Macdonald.





My Happy Family È una storia di emancipazione femminile quella raccontata in questo film diretto da Nana Ekvtimishvili e Simon Groß. Al centro le vicende di una donna georgiana di mezza età e madre di due figli che decide di andare a vivere da sola, sconvolgendo la sua famiglia amante della tradizione. Nel cast Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili e Giorgi Khurtsilava.





The Danish Girl Acclamato film di Tom Hooper (datato 2015), adattamento dell'omonimo romanzo di David Ebershoff che è liberamente ispirato alle vite dei pittori danesi Gerda Wegener e suo marito Einar, meglio noto come Lili Elbe. Quest'ultimo fu infatti il primo transessuale a sottoporsi (negli anni '20) a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. A interpretarlo Eddie Redmayne, con al suo fianco Alicia Vikander.





The Revenant Su Netflix anche questo best-seller della cinema firmato Alejandro González Iñárritu, vincitore di ben tre premi Oscar tra cui quello come miglior attore andato a Leonardo DiCaprio. Basato sul romanzo «Revenant - La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta», racconta la sopravvivenza di un cacciatore di pelli che, nel 1823 durante una spedizione commerciale lungo il Missouri, fu abbandonato in fin di vita dai suoi compagni. Nel cast anche Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson.





The Crown Torna, con la sua 2a stagione, l'amatissima serie tv che racconta gli inizi del regno della Regina Elisabetta II. Il racconto riprende in un momento delicato, in cui i soldati di Sua Maestà sono impegnati a combattere una guerra illegale in Egitto. Molti i colpi di scena a cui assisteremo, tra cui lo scandalo che travolgerà il suo terzo Primo Ministro, Harold Macmillan. Fatti che porteranno la fine dell’epoca del rispetto e l’ingresso nell’era rivoluzionaria degli anni Sessanta.

A vestire i panni di Elisabetta è sempre Claire Foy. Nel cast anche Matt Smith e Vanessa Kirby.





El Camino Christmas È un film natalizio un po' particolare questo diretto da David E. Talbert. Siamo alla vigilia di Natale e, durante una presunta rapina, degli estranei rimangono bloccati in un negozio e iniziano a raccontare la loro vita ricca di segreti, scoprendo dei legami inaspettati. Nel cast troviamo nomi del calibro di Tim Allen, Vincent D'Onofrio, Jessica Alba, Dax Shepard, Luke Grimes e Kimberly Quinn.





The Ranch Arriva su Netflix la quarta parte della sitcom che vede protagonista Ashton Kutcher nei panni di Colt Bennet, giocatore di football semi-professionista e senza ingaggio che si ritrova suo malgrado a tornare nel natio Colorado. Qui infatti vivono il fratello Rooster e il padre Beau, che gestiscono il ranch di famiglia. Nel cast anche Danny Masterson, Debra Winger e Sam Elliott.





Bright Will Smith e Joel Edgerton sono i protagonisti di questo film originale Netflix, che si ambienta tra due dimensioni. Si parte infatti da due poliziotti, Ward e Jakoby, in giro per il loro consueto pattugliamento notturno e si continuerà poi in un presente alternativo in cui gli esseri umani convivono con orchi, elfi e fate. Questo dopo che i due si imbattono in una forza oscura che cambierà tutto, futuro e mondo in cui vivono. La regia del film è di David Ayer.





Le ragazze del centralino Su Netflix stanno per essere due le stagioni della serie tv spagnola, ambientata a Madrid nel 1928. Al centro la storia di quattro donne (Lidia, Carlota, Ángeles e María Inmaculada detta Marga), che lavorano per la prima grande compagnia telefonica nazionale. Però la strada verso l'indipendenza non sarà facile, soprattutto in una Spagna dove i diritti delle donne non sono ancora riconosciuti, nemmeno giuridicamente. A vestire i panni delle protagoniste: Bianca Suarez, Ana Fernandez Garcia, Maggie Civantos e Nadia de Santiago.





Greenleaf Dopo l'esordio su Netflix del marzo scorso ecco arrivare anche la 2a stagione della serie che racconta le vicende di una potente famiglia afroamericana di Memphis, capitanata dal carismatico e manipolatore James Greenleaf (Keith David). Quest'ultimo è un vescovo, ma ciò non impedisce a lui e ai suoi cari di muoversi in un covo di iniquità, avidità e adulterio.





Guida galattica per autostoppisti Finalmente disponibile in streaming il film cult di Garth Jennings, ispirata all'omonima serie radiofonica ideata dallo scrittore Douglas Adams. Al centro l'imminente fine della Terra e la presenza di un alieno sotto copertura che sta scrivendo una guida galattica per i viaggiatori spaziali. Nel cast, tra gli altri, Sam Rockwell, Martin Freeman, John Malkovich e Zooy Deschanel.





L'altra Grace Un altro romanzo di Margaret Atwood (già autrice di «The Handmaid's Tale») diventa una serie tv. Stavolta l'ispirazione è la vera storia di Grace Marks, una domestica irlandese immigrata in Canada, che nel 1843 finì in prigione per l'omicidio del suo datore di lavoro Thomas Kinnear, forse ingiustamente. La protagonista è interpretata da Sarah Gadon, intorno alla quale ruotano altri attori noti come Zachary Levi e Anna Paquin.





Star Trek: Discovery Continuano gli appuntamenti settimanali con la nuova serie legata al celebre franchise, che segue le avventure dei componenti della Flotta Stellare alla scoperta non solo di nuovi mondi con relative forme di vita, ma anche di se sessi. Nel cast, tra gli altri, Michelle Yeoh, Sonequa Martin-Green, Doug Jones e Jason Isaacs.





Mudbound Film originale Netflix, diretto da Dee Rees, è ambientato in Mississippi dopo la Seconda Guerra Mondiale e vede protagoniste due famiglie, una nera e una bianca, alle prese con le difficoltà della vita di campagna in un periodo in cui erano in vigore le Leggi Jim Crow che mantenevano la segregazione razziale. Nel cast Carey Mullingan, Mary J. Blige, Jason Clarke e Rob Morgan.





The Punisher Per gli amanti dei personaggi Marvel ecco la serie interamente dedicata a The Punisher, al secolo Frank Castle (interpretato da Jon Bernthal), che dopo aver vendicato la morte della sua famiglia inizia ad occuparsi delle ingiustizie che colpiscono ogni giorno gli abitanti della città di New York.





A Christmas Prince Si inizia ad entrare in clima natalizio con questa commedia romantica con il retrogusto da favola. Protagonista una giornalista americana (interpretata da Rose McIver) che parte alla volta dell'Europa per seguire delle nozze reali, non immaginando minimamente ciò che l'aspetterà una volta arrivata.





Godless Jeff Daniels, Michelle Dockery e Jack O’Connell sono protagonisti di questo western epico seriale creato da Steven Soderbergh. Al centro le vicende del fuorilegge Frank Griffin e della sua banda che vogliono vendicarsi di Roy Goode, reo di avere tradito la fratellanza. Quest'ultimo andrà a rifugiarsi dalla vedova Alice Fletcher, che vive a La Belle, cittadina mineraria gestita da donne.





She's Gotta Have It Spike Lee cede per la prima volta alle lusinghe del piccolo schermo con la versione seriale del suo omonimo film del 1986. Protagonista è Nola Darling (DeWanda Wise), artista quasi trentenne di Brooklyn che cerca di dividersi tra lavoro, amici e amore. Quest'ultimo è un campo minato per lei dato che ha ben tre amanti: il modello acculturato Greer Childs (Cleo Anthony), il consulente finanziario protettivo Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e l'eccentrico ballerino Mars Blackmon (Anthony Ramos).





Bastardi senza gloria Su Netflix anche il celebre film di Quentin Tarantino (del 2009). Ambientato durante la 2a Guerra Mondiale racconta la battaglia contro i nazisti di una squadra speciale chiamata Bastardi, oltre che i piani di vendetta di una giovane ebrea che ha visto assassinare tutta la sua famiglia. Nel cast Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Diane Kruger e Mélanie Laurent.





Fuocoammare Per chi se lo fosse perso su Netflix c'è anche il bel documentario di Francesco Rosi, che porta lo spettatore nel cuore dell'Isola di Lampedusa al centro, negli ultimi anni, di importanti flussi migratori. Il film, lo ricordiamo, nel 2016 era candidato agli Oscar nella categoria miglior documentario.





Suburra Su Netflix la prima serie tv originale italiana, che vuole essere un prequel dell'omonimo film diretto nel 2015 da Stefano Sollima (e tratto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo). Al centro Roma, tra sacro, profano, criminalità e la storia di tre ragazzi molto diversi tra di loro ma costretti a stringere delle alleanze per raggiungere i loro obiettivi. Loro sono Numero 8 (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Il pubblico imparerà a conoscerli e a temerli.





Designated Survivor Seconda e appassionante stagione per la serie che vede Kiefer Sutherland nei panni di un Presidente americano finito alla Casa Bianca in seguito ad un attentato che aveva ucciso quello in carica oltre a tutto il congresso degli Stati Uniti. Nei nuovi episodi (che andranno in onda, ancora una volta, a scadenza settimanale) continueremo a vedere come se la caverà a gestire questo suo incarico. Nel cast troviamo anche Italia Ricci e Maggie Q.





Dynasty A Netflix l'onore di presentare il tanto chiacchierato reboot della soap cult degli anni'80 (quella, per intenderci, che ha consacrato attrici come Joan Collins e Linda Evans). Qui viene raccontata la storia di Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) che scopre il desiderio del padre di sposare Cristal (Nathalie Kelley), una donna molto giovane di lui e con un passato pieno di segreti. Da qui partono una serie di intrighi, tra affari, amore e tradimenti. Verrà proposta una puntata alla settimana.





Mindhunter Attesissima serie tv diretta che vede dietro la macchina da presa, tra gli altri, un grande regista cinematografico come David Fincher. Protagonisti sono due agenti dell’FBI (interpretati da Jonathan Groff e Holt McCallany) che iniziano un’odissea investigativa sinistra e misteriosa, alla scoperta di verità brutali. Una curiosità: tra i protagonisti esecutivi troviamo anche Charlize Theron.





The Meyerowitz Stories (New and Selected) Dopo l'ottima accoglienza all'ultimo Festival di Cannes, arriva su Netflix questa commedia diretta da Noah Baumbach, che vede come interpreti principali Ben Stiller e Adam Sandler. Quest'ultimi vestono i panni di due fratelli che, nonostante siano ormai adulti, cercano in tutti i modi di attirare l'attenzione del padre Harold (Dustin Hoffman).





Slasher: Guilty Party Se vi piace il brivido, questa serie è perfetta. Ambientata nelle lande deserte del Canada, racconta la storia di un gruppo di persone che lavoravano in un campeggio estivo, costretti a tornarci per recuperare le prove di un crimine commesso anni prima. Però i loro segreti torneranno a tormentarli e a cercare vendetta. Nel cast, tra gli altri, Leslie Hope, Paula Brancati, Jim Watson e Christopher Jacot.





Ted Irriverente, oltre che divertente e politicamente scorretto, è questo film scritto e diretto da Seth MacFarlane che racconta la bizzarra (e se vogliamo anche un po' tenera amicizia) tra John Bennett (Mark Wahlberg) e il suo pupazzo di nome Ted. Nel cast anche Mila Kunis e Giovanni Ribisi.





The Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2 Si completa su Netflix la saga di The Hunger Games, tratta dai romanzi di Suzanne Collins, con l'ultimo capitolo. L'eroina è sempre Katniss Everdeen (interpretata da Jennifer Lawrence) che, in una società distopica divisa in distretti dove regna una crudele legge, guida il popolo alla rivolta per riconquistare la libertà.





Stranger Things Seconda stagione di uno dei più grandi successi seriali dello scorso anno. Siamo sempre ad Hawking (paesino dell'Indiana), nel 1984 e nessuno si è ancora ripreso dallo shock del misterioso rapimento del piccolo Will Byers e dell'orrore seminato da un terribile Demogorgone (una sorta di principe delle tenebre), senza parlare dei segreti nascosti nel laboratorio della città. Le acque però non si calmeranno, anzi si faranno ancora più mosse per l'arrivo di una nuova entità maligna. Confermato il giovanissimo cast capitanato da Millie Bobby Brown, accostato ad adulti del calibro di Winona Ryder.





Narcos Una delle serie tv più amate di Netflix è alla sua 3a stagione. Ormai il nemico pubblico numero uno, Pablo Escobar, è stato annientato e ora le indagini della DEA si concentreranno sul Cartello Cali che sta salendo al potere trasformando il traffico di cocaina in un’impresa globale. Nel cast Pedro Pascal, Damian Alcazar, Francisco Denis, Alberto Ammann, Pepe Rapazote e Miguel Angel Silvestre.





#REALITYHIGH Su Netflix un film che ha per protagonista un'adolescente un po' goffa di nome Dani che, nel momento esatto in cui riesce finalmente a catturare l'attenzione del ragazzo che le piace, finisce nel mirino della sua ex che è una celebrità dei social. La regia è di Fernando Lebrija. Con Nesta Marlee Cooper, Kate Walsh, John Micheal Higgins, Keith Powers e Alicia Sanz.





Il gioco di Gerald Stephen King, che ha scritto il libro «Il gioco di Gerald», ha definito la versione cinematografica di Mike Flanagan spaventosa ed ipnotica. Al centro una donna intrappolata nella sua camera da letto, senza alcuna possibilità di fuga. Nel cast Carla Gugino, Henry Thomas, Bruce Greenwood e Carel Struycken.





White Gold Arriva su Netflix la serie tv comedy «White Gold», che ci catapulta nell'Essex nel 1983, raccontandoci la storia di Vincent, Brian e Martin, venditori di finestre in PVC a doppi vetri nel fittizio negozio Cachet Windows, disposti anche a non rispettare le regole pur di concludere un affare. Nel cast Ed Westwick, James Buckley e Joe Thomas.





American Vandal Divertimento garantito con «American Vandal», serie che prende in giro il genere true-crime-televisivo. Al centro il caso scottante di 27 auto trovate vandalizzate e piene di immagini falliche, su cui cerca di far chiarezza un giovane documentarista indagando negli ambienti liceali. Con Tyler Alvarez, Eduardo Franco e Gabriela Fresquez.





Le amiche di mamma È giunta ormai alla 3a stagione «Le amiche di mamma», sequel della celebre serie tv Gli amici di papà. Ambientata a San Francisco, racconta la quotidianità di DJ che, rimasta vedova, si fa aiutare dalla sorella Stephanie e dall'amica Kimmy a crescere i suoi tre figli. Nel cast Candace Cameron, Jodie Sweetin e Andrea Barber.





Gaga: Five Foot Two È una Lady Gaga inedita quella raccontata in «Gaga: Five Foot Two», documentario firmato da Chris Moukarbel, che ci mostra un anno della regina del pop ma puntando sul dietro le quinte e sulla sua vita di tutti i giorni, anche quella lontana dai riflettori.





The Bad Batch Su Netflix il film di Ana Lily Amirpour che, lo scorso anno, fece molto parlare alla Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato in un futuro distopico, ha per protagonista una ragazza di nome Samantha che lotta per la sopravvivenza in un deserto abitato da cannibali e finti santoni. Ad interpretarla Suki Waterhouse. Nel cast anche Jason Momoa e Keanu Reeves.





6 Days Il film «6 Days», diretto da Toa Freser, racconta il drammatico assedio di sei terroristi nell'ambasciata iraniana di Londra, nel 1980. Nel cast troviamo, tra gli altri, Jamie Bell, Abbie Cornish, Mark Strong e Martin Shaw.





Shooter Chi ama l'azione potrebbe apprezzare la serie tv «Shooter», alla sua 2a stagione. Ispirata al romanzo «Una pallottola per il presidente» di Stephen Hunter e all'omonimo film del 2017, ha per protagonista Bob Lee Swagger ovvero un ex cecchino delle forze speciali dell'United State Marines Corps. A interpretarlo l'affascinante Ryan Philippe.





Le nostre anime di notte Dopo l'anteprima ufficiale alla 74a Mostra del Cinema di Venezia arriverà su Netflix «Le nostre anime di notte», film di Ritesh Batra con Jane Fonda e Robert Redford, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf. Al centro una donna e un uomo, vicini di casa e vedovi da anni, che iniziano pian piano ad avvicinarsi.





Compagni di università A vent'anni di distanza dalla laurea, un gruppo di ex compagni piuttosto affiatati all'epoca dell'università si ritrova. Confrontandosi si renderanno conto che, nonostante il passare del tempo, le questioni di cuore continuano a rimanere piuttosto spinose. Nel cast troviamo Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Billy Eichner, Fred Savage e Nat Faxon.



Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan La docu-serie originale «Daughters of Destiny: The Journey of Shanti Bhavan» è firmata dal premio Oscar Vanessa Roth. Al centro l’incredibile realtà che si vive quotidianamente a Shanti Bhavan, la scuola nell’estremo nord dello Stato del Tamil Nadu, (a Est di Bangalore, in India), fondata nel 1997 dal Dott. Abraham M. George e che ad oggi ospita 250 bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni che provengono da famiglie povere.

Kill Bill Vol. 1 Su Netflix uno dei capolavori di Quentin Tarantino, ovvero «Kill Bill Vol. 1», film del 2003 con protagonista Uma Thurman nei panni de La Sposa. La donna, dopo che il suo matrimonio è stato segnato dal sangue, sarà in cerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso l'uomo della sua vita. Nel cast anche David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah e Michael Madsen.





American Beauty Una chicca cinematografica entrata nel listino Netflix è «American Beauty» di Sam Mendes (datato 1999), vincitore di ben cinque Premi Oscar, con Kevin Spacey, Annette Bening e Thora Birch. Al centro i turbamenti portati da un'affascinante adolescente nella vita di un uomo di mezza età, incarnazione del perfetto padre di famiglia.





Wet Hot American Summer: Ten Years Later A volte ritornano e quindi ecco esordire su Netflix «Wet Hot American Summer: Ten Years Later», sequel della serie «Wet Hot American Summer: First Day of Camp», che a sua volta era il prequel del film «Wet Hot American Summer». Al centro sempre le vicende bizzarre di gruppo di animatori e campeggiatori estivi. Nel cast, tra gli altri, Elizabeth Banks, Paul Rudd e Amy Poehler.





Atypical Decisamente toccante è «Atypical», serie tv che ha per protagonista un diciottenne di nome Sam (interpretato da Keir Gilchrist). Il ragazzo è affetto dalla sindrome dello spettro autistico e questo sconvolge la vita della sua famiglia, iniziando un viaggio di crescita personale alla ricerca di indipendenza, amore e approvazione.





The Defenders Chi ama il mondo Marvel sarà felice di vedere, per la prima volta insieme, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist nella serie tv crossover «The Defenders». Il loro compito sarà, come sempre, quello di difendere New York e in particolare combattere il nemico più temuto ovvero la Mano. Nel cast ritroveremo quindi Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colternel e Finn Jones, oltre che Elodie Yung nuovamene nei panni di Elektra.





Everest Su Netflix «Everest», film del 2015 diretto da Baltasar Kormakur, che racconta la disastrosa spedizione sul Monte Everest del 1996 durante la quale morirono otto alpinisti colpiti da una violenta tempesta. Nel cast Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Keira Knightley, Sam Worthington ed Emily Watson.





Disjointed Kathy Bates è protagonista di «Disjointed», divertente e scanzonata sitcom che racconta le vicende di una madre che, dopo aver da sempre sostenuto la lotta per la legalizzazione della marijuana, ha deciso di gestire un negozio per venderla insieme ai figli.





La Nebbia Gli amanti dell'horror saranno felici di sapere che «La Nebbia» (titolo originale «The Mist»), racconto di Stephen King del 2007, è diventata una serie tv. Dave Drayton vive con la sua famiglia in una casa fuori città e un giorno, dopo una violenta tempesta, si diffonde una strana nebbia che non sembra trovare alcuna giustificazione meteorologica. Dietro, infatti, pare ci sia un misterioso progetto. Nel cast Morgan Spector, Frances Conroy e Alyssa Sutherland.





Glow Ci fa immergere negli anni '80, periodo d'oro del wrestling femminile «Glow», serie che ha per protagonista Ruthe Wilder (Alison Brie), attrice disoccupata di Los Angeles che trova in questo sport l'ultima possibilità per entrare a far parte dello Star-System. Intorno a lei altre dodici artiste di Hollywood sulla via del tramonto, tra cui l'ex attrice di soap opera Debbie Eagan (Betty Gilpin). Al timone l'ex regista Sam Sylvia (Marc Maron).

You Get Me L'amore può diventare ossessione: ne sa qualcosa Holly, la protagonista del film «You Get Me» (diretto da Brent Bonacorso) che, dopo l'avventura di una notte con il bel Tyler, non fa altro che pensare a lui tanto da decidere di iscriversi al suo stesso liceo. Nel cast Bella Thorne, Halston Sage, Taylor John Smith, Nash Grier e Anna Akana.

Okja Direttamente dal 70° Festival di Cannes «Okja» l'ultimo film del regista Bong Jo Hoon. Protagonista un animale enorme, chiamato per l'appunto Okja che per dieci anni ha vissuto tra le montagne della Corea del Sud curato amorevolmente dalla giovane Mija (An Seo Hyun). Un giorno però la multinazionale Mirando Corporation lo cattura per portarlo a New York, dove la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton), ossessionata dall’apparenza e da se stessa, ha dei progetti su di lui. Nel cast anche Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Paul Dano.

Gypsy Naomi Watts è l'assoluta protagonista della serie tv «Gypsy», che racconta la storia di Jean Halloway, una terapista che ha iniziato a intrecciare delle relazioni intime e persino pericolose con le persone che fanno parte della vita dei suoi pazienti. La particolarità è che la storia viene divisa in dieci parti. Nel cast, tra gli altri, anche Billy Crudup e Sophie Kingsman. I primi due episodi sono diretti da Sam Taylor-Johnson (la stessa regista di «Cinquanta sfumature di grigio»).

Orange Is The New Black Su Netflix si trovano tutte e cinque le stagioni di «Orange Is The New Black», serie tv che ci porta all'interno di un carcere femminile dove vengono raccontate le storie personali, sentimentali e penali di un gruppo di donne, a partire dalla protagonista Piper Chapman (Taylor Schilling), finita dentro per amore.

You Me Her Presente all'appello su Netflix anche «You Me Her», la prima commedia poliromantica della tv. Al centro ci sono infatti Jack (Greg Poehler) ed Emma (Rachel Blanchard), sposati da qualche anno e in crisi sul fronte della passione. A dare una scossa alla loro relazione ci penserà Izzy (Priscilla Faia), una studentessa universitaria che lavora come escort, con la quale inizieranno una relazione a tre.

Lo spazio che ci unisce Nel film «Lo spazio che ci unisce» (titolo originale «The Space Between Us») il regista Peter Chelsom racconta la storia di un adolescente che vive su Marte che, dopo qualche contatto con la Terra, decide di partire alla ricerca delle sue origini. Nel cast Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson e BD Wong.

Shimmer Lake Su Netflix il crime thriller «Shimmer Lake», film diretto da Oren Uziel, che segue le vicende di uno sceriffo che dà la caccia a tre uomini sospettati di aver commesso una rapina. Uno di loro è suo fratello. La particolarità di questo film è il racconto a ritroso, unito a un certo humour nero. Nel cast Benjamin Walker, Rainn Wilson, Rob Corddry, Adam Pally, Ron Livingston.



Suits Mike Ross (Patrick J. Adams) è un genio indiscusso, ma non ha una laurea in legge. Eppure quando Harvey Specter (Gabriel Macht) lo conosce lo assume come associato in uno degli studi più importanti di New York. Su Netflix ci sono le prime cinque stagioni del legal drama. Nel cast anche Meghan Markle, fidanzata del principe Harry.

Girlboss È una storia vera quella raccontata da «Girlboss», serie tv che vede tra i suoi produttori Charlize Theron. Protagonista è l'attrice Britt Robertson nei panni di Sophia Amorouso, giovane donna complicata e intraprendente che decide ad un certo punto di dare una svolta alla sua vita e di trasformare la sua passione per gli abiti vintage in un business. Nasce così il brand di moda Nasty Gal.

War Machine Brad Pitt è protagonista del film «War Machine», diretto da David Michôd e tratto dal libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan del giornalista Michael Hastings. Al centro la storia dell'ascesa e della caduta del generale statunitense McMahon, raccontato tra realtà e finzione.

Tredici Non può fare a meno di turbare il telespettatore «Tredici», serie in cui un ragazzo di nome Clay (interpretato da Dylan Minnette) scopre ciò che c'è dietro alla morte della sua compagna di classe Hannah (Katherine Langford), attraverso delle registrazioni che lei gli ha lasciato. È tratto dall'omonimo best-seller di Jay Asher.

Santa Clarita Diet Drew Barrymore si trasforma in zombie dagli appetiti cannibali in «Santa Clarita Diet», divertente serie dall'anima pulp. Ad aiutare Sheila (questo è il nome del suo personaggio) c'è il devoto marito Joel (Timothy Olyphant) e la figlia Abby (Liv Hewson).

Master of None Aziz Ansari è protagonista di «Master of None», serie tv (di cui è anche creatore) in cui veste i panni di Dev, un attore che a New York cerca di realizzare i suoi sogni professionali e migliorare anche la sua vita sentimentale. Le stagioni sono due e nella seconda troviamo, nel cast, anche l'attrice italiana Alessandra Mastronardi.

Better Call Soul I fan di «Breaking Bad» non possono fare a meno di vedere il suo spin-off, ovvero «Better Call Soul», che è alla sua terza stagione. Protagonista è Saul Goodman (Bob Odenkirk), che lavora come commesso in un centro commerciale sotto falsa identità. Da qui parte il flashback che ci porta ai tempi in cui lui faceva l'avvocato e usava ancora il suo nome legale, James McGill. Siamo a quota tre stagioni.

Chiamatemi Anna Nuovo adattamento di Anna dai capelli rossi, romanzo di Lucy Maud Montgomery. Amybeth McNulty è Anna che, dopo aver trascorso la propria infanzia in orfanotrofi, si ritrova a vivere (per errore) a casa degli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. All'inizio la convivenza non sarà facile, ma poi lei saprà conquistarli.



Flaked L'affascinante attore canadese Will Arnett ha ideato la serie «Flaked» insieme a Mark Chappell, ritagliandosi anche il ruolo del protagonista. Chip è un quarantenne single di Venice Beach che deve convivere con il peso del passato, cercando un modo per costruirsi un futuro. La serie è arrivata alla sua seconda stagione.

Dear White People Questa serie tv prende il titolo dal programma radiofonico condotto da Samantha (Logan Browning), che fa parte di un gruppo di ragazzi afroamericani che studiano in una prestigiosa università frequentata prevalentemente da bianchi. Ogni episodio svela il punto di vista di un personaggio diverso su questa non facile convivenza.

Love L'amore è bizzarro e lo sa bene la bella e irrequieta Mickey (Gillian Jacobs), che si innamora perdutamente di Gas (Paul Rust), un nerd timido e bruttino. La loro relazione sarà come le montagne russe, con momenti alti e bassi, tra litigi e romanticismo. Al momento sono disponibili due stagioni di «Love», che però è stata rinnovata anche per una terza.

The Crown «The Crown» è una serie tv originale (cioè prodotta da Netflix) che racconta la storia di una giovane Elisabetta II nei primi anni del suo regno. A interpretarla Claire Foy, che recita al fianco di Matt Smith (ricordato come uno dei mitici Doctor Who) nei panni del consorte Filippo.

Travelers Eric McCormack, indimenticabile co-protagonista di «Will & Grace», è uno degli interpreti principali di «Travelers». La serie tv parte da un futuro piuttosto disastroso e continua indietro nel tempo, nel 21° secolo, dove alcune persone sono state rimandate nel disperato tentativo di cambiare gli eventi.

Le regole del delitto perfetto Per gli amanti di serial thriller, ci sono Viola Davis e i Keating 5, i cinque studenti di legge che la professoressa Annalise Keating ha scelto come assistenti, tra un caso in tribunale e un omicidio da occultare. Disponibile la prima stagione.



Jane The Virgin Una ragazza rimasta incinta del suo capo senza averci mai fatto sesso, la madre che vuole diventare la nuova Paulina Rubio e il padre (che non aveva mai conosciuto) che è una star delle telenovele sudamericane e che ha un grosso problema di ego. Una delle serie più divertenti degli ultimi anni e che piacerà soprattutto a chi ama i colpi di scena. Disponibili due stagioni.



3% Arriva direttamente dal Brasile la serie tv ambientata in un futuro in cui le persone hanno la possibilità di trasferirsi nel lato migliore del mondo, ormai sospeso tra progresso e devastazione. Peccato che solo il 3% dei candidati ci riesca. Nel cast, tra gli altri, Bianca Comparato, Mel Fronckowiak, Rafael Lozano e Gabriela Rocha.

Black Mirror Netflix ha acquisito i diritti per trasmettere «Black Mirror», serie antologica diventata un cult, per via delle sue storie che muovono delle critiche (più o meno velate) nei confronti delle nuove tecnologie. Al momento siamo alla terza stagione, ma la quarta è pronta per arrivare nel corso del 2017.



Unbreakable Kimmy Schmidt Se si ha bisogno di assoluta leggerezza non si può fare a meno di vedere la sit-com «Unbreakable Kimmy Schmidt». Protagonista è una ragazza di nome Kimmy (interpretata da Ellie Kemper), che per 15 anni ha vissuto in un bunker convinta da un finto-santone che ci fosse la fine del mondo. Una volta salvata e tornata in superficie decide di andare a vivere a New York, dove trova nuovi amici e una società completamente diversa da come se la ricordava. La serie vede tra i suoi creatori la mitica Tina Fey in veste di psicologa. Siamo alla terza stagione.



Amanda Knox Sono passati quasi dieci anni da quella notte tra l'1 e il 2 novembre 2007, quando in una casa di Perugia è stato trovato il corpo senza vita di Meredith Kercher. Da quel momento, il nome di Amanda Knox avrebbe fatto capolino sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo - sempre divisi senza mezze misure, a seconda del momento e delle coordinate geografiche, tra innocentisti e colpevolisti. Oggi, un documentario firmato da Rod Blackhurst e Brian McGinn (due giovani registi statunitensi, di 35 e 31 anni), arriva su Netflix e si fa portavoce se non di una soluzione perlomeno di tutta la storia guardata da più punti di vista. «Amanda Knox» non è un film, ma un documentario in cui voce narrante sono i protagonisti stessi della vicenda.

Justin Timberlake + The Tennessee Kids Chi ama la musica live non può perdersi «Justin Timberlake + The Tennessee Kids», film diretto dal premio Oscar Jonathan Demme. Al centro la serata finale del 20/20 Experience World Tour alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, in cui la sexy pop-star ha regalato ai fans uno show indimenticabile, anche grazie al fondamentale contributo dei 25 membri della band The Tennessee Kids.

Hell or High Water Il film «Hell or High Water» è una produzione originale Netflix firmata dal regista David MacKenzie. Protagonista è Chris Pine, nei panni di Toby Howard, un padre divorziato che, insieme al fratello Tanner (Ben Foster), decide di andare a rapinare delle banche per poter pagare un debito che pesa sul ranch familiare. Sulle loro tracce un texas ranger interpretato da Jeff Bridges.

Shadowhunters: The Mortal Instruments Esclusiva Netflix anche per «Shadowhunters: The Mortal Instruments», serie tv tratta dai primi due romanzi dell'omonima saga di Cassandra Clare, ovvero «Città di ossa» e «Città di cenere». Protagonista Clary Fray (Katherine McNamara), aspirante artista, che un giorno non solo scopre di essere metà umana e metà angelo, ma anche di doversi abituare alla lotta con le creature delle tenebre. Siamo alla seconda stagione.



Marseille Prima produzione francese targata Netflix. Si tratta di un thriller dalle sfumature shakespeariane ambientato nella celebre città portuale francese, messa al centro di una lotta di potere senza esclusione di colpi che vede protagonisti, durante la campagna elettorale, il sindaco Robert Tato (Gérard Depardieu), in carica da vent'anni e il suo ex protetto Lucas Barres (Benoît Magimel) che vuole prendere il suo posto. Nel cast troviamo anche Géraldine Pailhas, Nadia Farès e Stéphane Caillard.



Crazy Ex-Girlfriend Risate e romanticismo è il mix che rende vincente «Crazy Ex-Girlfriend», serie tv che racconta la storia di Rebecca Bunch (Rachel Bloom), giovane avvocatessa newyorkese che per amore di una sua vecchia fiamma decide di mollare tutto e trasferirsi dove lui vive, ovvero in West Covina, nella contea di Los Angeles.

Sherlock Netflix si è aggiudicata persino l'esclusiva sulla 4a stagione di «Sherlock», fortunata (e pluripremiata) serie con protagonista Benedict Cumberbatch nei panni del celebre investigatore, con al fianco l'immancabile John Watson interpretato da Martin Freeman. C'è chi dice che questi saranno gli ultimi episodi, ma ovviamente speriamo non sia così. Chi vuole può recuperare anche le tre stagioni precedenti.



Sense8 Lana e Lilly Wachowski, diventati famosi per avere creato la saga cinematografica di «Matrix», sono autori della serie tv fantascientifica «Sense8». Al centro le vicende di otto persone provenienti da diverse parti del mondo che scoprono di essere legati tra di loro da una connessione telepatica: elemento che li rende forti, ma al tempo stesso vulnerabili nei confronti di cui vuole catturarli. Sono disponibili due stagioni e purtroppo è stata annunciata la sua chiusura.



Penny Dreadful «Penny Dreadful» è un suggestivo, sensuale e anche un po' sadico viaggio nel mondo di quelle creature mostruose e demoniache che da sempre fanno parte del nostro immaginario, letterario e cinematografico. Ambientato nella Londra vittoriana, trova nell'affascinante e tormentata Vanessa Ives (interpretata da Eva Green), il punto di congiunzione tra la realtà terrena, le vie dell'oscurità e i bagliori divini, che si fanno sempre più rari. Disponibili tutte e tre le stagioni.



Breaking Bad Se siete tra i sfortunati che ancora non hanno visto Breaking Bad, rimediate subito e non ve ne pentirete. Protagonista è Walter White (Bryan Cranston), professore di chimica che dopo aver scoperto di avere un tumore decide di cucinare metanfetamina per racimolare un po' di soldi, con tutte le conseguenze del caso. Disponibili tutte e cinque le stagioni.



Lady Dynamite In casa Netflix anche «Lady Dynamite», serie tv comica e surreale, con protagonista l'attrice Maria Bamford che interpreta se stessa. La peculiarità di questa sit-com è infatti quella di avere una forte matrice autobiografica, anche se buona parte dei fatti è frutto di pura fantasia. Tutto inizia quando Maria, dopo aver trascorso sei mesi in una clinica per via dei suoi disturbi bipolari, si trasferisce a Los Angeles per ricostruire la sua vita da zero, con l'aiuto del suo agente Bruce Ben-Bacharach (interpretato da Fred Melamed).

Modern Family La serie tv sulla famiglia moderna più simpatica del mondo ha collezionato nel corso degli anni tutti i premi più prestigiosi, dagli Emmy ai Golden Globes e ha conquistato il pubblico grazie alla sua ironia e all'incastro perfetto dei personaggi. Se avete voglia di fare un po' di buon umore, servitevi. Disponibili sette stagioni.



The Get Down A dir poco travolgente è «The Get Down», serie ambientata nella seconda metà degli anni '70 a New York. Protagonisti degli adolescenti del South Bronx, che vedono nella musica un mezzo per uscire da una vita precaria. E proprio in quel periodo qualcosa sta cambiando e i vecchi generi stanno per essere sostituiti da altri come la disco music e l'hip hop. La serie vede tra gli ideatori il celebre regista Baz Luhrmann. Nel cast volti più o meno noti come Shameik Moore, Jaden Smith e Giancarlo Esposito. Purtroppo è stata annunciata la sua chiusura.

Una mamma per amica: di nuovo insieme Dopo la bellezza di nove anni torna, grazie a Netflix, «Una mamma per amica». Ritroveremo così Lorelei (Lauren Graham) e la figlia Rory (Alexis Bledel), ma anche la capostipite della famiglia, ovvero Emily (Kelly Bishop). Ci immergeremo nuovamente nell'atmosfera unica di Stars Hollow e, tra le varie cose, festeggeremo la riapertura del Dragonfly Inn, il locale di Luke (Scott Patterson).

Dexter Di solito i serial killer non sono simpatici, ma con Dexter (interpretato da Michael C. Hall) si fa un'eccezione. D'altra parte lui oltre a essere un serial killer è anche uno della scientifica di Miami... Di questa serie tv ci siamo goduti otto stagioni, dal 2006 al 2013, e le trovate tutte su Netflix. Da binge watching, occhio.



Revenge Emily vuole vendicare il padre, tradito dal suo ex amico e collega e dall'amante. Per farlo, si prepara per anni prima di comprare casa agli Hamptons e sfidare la famiglia più illustre (e cattiva) dell'alta società newyorkese, i Grayson, sposandone il figlio e mirando a incrinare i loro equilibri dall'interno. Intrighi, storie d'amore, case bellissime, colpi di scena continui e abiti da invidia fanno il resto: iniziate a guardarlo e non riuscirete più a smettere. Disponibili tutte e quattro le stagioni.