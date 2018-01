In attesa dell'uscita nelle sale dell'ultimo capitolo di Cinquanta Sfumature, ecco il terzo (e forse ultimo) trailer sulla saga



In attesa di scorprire se arriverà nelle sale anche la versione di Mr.Grey, è tempo ormai di pensare a Cinquanta Sfumature di Rosso come all'ultimo capitolo cinematografico della saga erotica di E.L. James.

E per questo l'attesa è febbrile, con i fan curiosi di vedere come se la caveranno Jamie Dornan e Dakota Johnson nelle rocambolesche avventure finali per conquistarsi il loro lieto fine.

Come già annunciato dalla Universal diverso tempo fa, in concomitanza con l'uscita di Cinquanta Sfumature di Nero, la data prevista per la chiusura del cerchio è quella dell'8 febbraio, in tempo per il prossimo San Valentino, come ormai da tradizione.

Ora la Universal ha diffuso un nuovo trailer, con effetto sorpresa sul finale.

Ve lo mostriamo. Più sotto, poi, vi diamo qualche anticipazione e dettaglio dal set.

Il nuovo trailer



Nelle nuove immagini si vedono frammenti degli altri due film, alternati a dettagli di questo terzo capitolo.

Possiamo scorgere il vestito da sposa di Ana e vedere come se la cava nella sua nuova vita di moglie di un milionario, tra voli su jet privati, elicotteri, viaggi in barca e ville di lusso.

Ma allo stesso tempo è possibile scorgere già il suo cambiamento, da ragazza timida e impacciata a donna decisa, fiera e coraggiosa.



La trama



Per chi ha letto la trilogia, nessuno spoiler - ma il terzo capitolo delle sfumature avrà non pochi colpi di scena.

Ecco, in breve, quali saranno i punti chiave intorno a cui girerà il film, come evidente già dallo stesso trailer.

Cosa succederà in Cinquanta Sfumature di Rosso Ana rimane incinta Come ricorderete, Christian aveva fissato degli appuntamenti precisi dal ginecologo per Ana fin dal momento del loro primo contratto, per evitare sorprese. Ma a causa degli ultimi eventi la ragazza si dimentica di presentarsi alle visite, finché non farà due calcoli. Diciamo solo che Christian non la prenderà molto bene.



Il ritorno di Jack Hyde Dopo essere stato licenziato da Christian, che aveva comprato la casa editrice in cui lavorava come capo di Ana, Jack medita vendetta. Non solo farà prendere un mezzo infarto alla ragazza, ma rapirà Mia, sorella di Christian. Solo alla fine si scoprirà da cosa derivi l'ossessione di Hyde nei confronti di Mr. Grey.

La presenza ingombrante di Mrs Robinson Nonostante la poca simpatia reciproca con Ana, la mentore di Christian continuerà a far parte della vita della coppia e a ripresentarsi in più occasioni, divenendo persino la causa del polverone finale per cui Ana rischierà la vita.



Il passato di Christian Nel corso del terzo e ultimo capitolo della saga, scopriremo nuovi dettagli sull'infanzia di Mr. Grey e su come sia iniziato il suo rapporto con Elena Lincoln e il suo battesimo con il sadomaso. Non solo, lo stesso Christian scoprirà cose del suo passato che spiegheranno gli ultimi eventi.

Il lieto fine Se il film rispetterà quanto scritto nel libro, la scena finale vedrà Christian e Ana a distanza di un paio d'anni, ancora insieme, felici e contenti nel giardino di casa, con un figlio che festeggia il compleanno e una femminuccia in arrivo.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Il cast



Rispetto a «Cinquanta Sfumature di Grigio» nel secondo capitolo erano cambiati regista e sceneggiatore a causa dei cattivi rapporti di Sam Taylor Johnson e Kelly Marcel con E.L. James.

La scrittrice, infatti, non era rimasta soddisfatta del lavoro fatto per il primo film e avrebbe imposto alla Universal la sostituzione con nuove figure.

Per la sceneggiatura l'autrice ha ripiegato sul marito, Niall Leonard, autore anche del terzo capitolo, mentre alla direzione è stato confermato James Foley, già regista di «House of Cards».

Il cast invece riconferma i protagonisti e si arricchisce di nuovi personaggi.

Ve li presentiamo tutti nella gallery.

Il cast di Cinquanta Sfumature di Rosso Christian e Anastasia Jamie Dornan e Dakota Johnson sono stati confermati per l'intera trilogia, nonostante in un primo momento circolassero voci di un loro cambio di programma. In particolare si era parlato di un passo indietro dell'attore a causa della gelosia della moglie dopo il primo film.

Kate Kavanagh Tutto è partito da una sua influenza. Il personaggio della migliore amica di Anastasia è stato affidato a Eloise Mumford, che dovrebbe prendere parte anche al terzo film.

Elena Lincoln Kim Basinger torna anche nel terzo film per interpretare la ex di Christian Grey, l'amica della madre che lo ha iniziato ai giochi erotici e con la quale ha ancora qualcosa in sospeso, per la gioia di Anastasia.



Mia Grey Sarà ancora una volta Rita Ora a interpretare la sorella di Christian, l'esuberante Mia.

Taylor Il volto della fedele guardia del corpo di Christian è affidato ancora a Max Martini.

Jack Hyde Eric Johnson tornerà a interpretare il nemico di Christian, scombussolando non poco la vita dei due protagonisti.



Elliot Grey Al fianco di Eloise Mumford ci sarà, nei panni del fratello di Christian, ancora una volta, Luke Grimes.

Boyce Fox Confermato anche Tyler Hoechlin, già noto per aver parteciapto a «Settimo Cielo» e «Teen Wolf». Questo personaggio nel libro viene solo accennato, ma nel film ha più spazio, in quanto primo autore che Ana scopre e che decide di prendere alla Grey Publishing.

Sawyer Già durante le riprese di «Cinquanta Sfumature di Nero», E.L. James aveva anticipato alcuni membri del cast di «Cinquanta Sfumature di Rosso», girato, in alcuni frangenti, in concomitanza con il secondo film. Così, ecco Brant Daugherty, che interpreterà la guardia del corpo di Anastasia.



Gia Matteo Nel terzo film troveremo anche un'altra new entry, Arielle Kebbel, che interpreterà l'architetto cui si affideranno Christian e Ana per la loro nuova casa.

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Due film al costo di uno



Come ormai noto, gli ultimi due capitoli, Cinquanta Sfumature di Nero e Cinquanta Sfumature di Rosso, sono stati girati contemporaneamente.



Il set è stato allestito, come già per il film precedente, a Vancouver. Per depistare i curiosi, la produzione ha deciso di registrare la pellicola con un titolo diverso, Further Adventures of Max & Banks 2 & 3.



Proprio quei numeri hanno fatto capire che le due pellicole sarebbero state registrate insieme, per ottimizzare i costi e massimizzare i guadagni.







Incassi e critiche



I primi due film hanno incassato quasi 950 milioni di dollari in tutto il mondo, con il primo che ha decisamente battuto qualche record, avendone totalizzati 311 solo nel primo weekend di programmazione e fermandosi, da solo, a quota 571 milioni.



Cinquanta Sfumature di Nero ha portato a casa invece un incasso pari a quasi 379 milioni di dollari.

In entrambi i casi la critica non è stata generosa come lo sono stati i fan, ma il giudizio è migliorato con il secondo film.