Dalla scelta del cast alle scene di sesso: ecco tutto quello che non sapete sui tre film di Cinquanta Sfumature

Con Cinquanta Sfumature di Rosso si conclude la trilogia erotica che ha fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo grazie ai tre libri scritti da E.L. James prima e ai tre film che ne sono seguiti dopo.

Fin da subito infatti l'attesa per la trasposizione cinematografica ha preso i contorni di un'ossessione, per la curiosità di vedere come Christian e Ana sarebbero apparsi sul grande schermo e soprattutto come sarebbero stati rappresentati i loro giochi a luci rosse e la loro storia d'amore.

Non c'è aspetto dei film che non sia stato sviscerato.

Ora però vi raccontiamo cosa è successo dietro le quinte.

Ecco tutto quello che (probabilmente) non sapete sulle 50 sfumature al cinema.

1 - La regia del primo film fu offerta ad Angelina Jolie, che declinò l'offerta. Al suo posto fu scelta Sam Taylor-Johnson (poi sostituita nel secondo e terzo capitolo da James Foley).

2 - Alle aspiranti Anastasia ai provini veniva chiesto di leggere un monologo di Ingmar Bergan in Persona, per vedere se superavano l'imbarazzo per il tipo di sceneggiatura.



3 - Tra le pretendenti al ruolo di Ana c'era anche Lucy Hale (una delle protagoniste di Pretty Little Liars), che a Ellen Degeneres ha raccontato di essere stata scartata perché il suo volto era troppo giovanile.

4 - Prima di scegliere Jamie Dornan la produzione aveva annunciato che Christian sarebbe stato interpretato da Charlie Hunnam, che poi si ritirò (anche se c'è chi dice che fu la Universal a cambiare idea dopo la rivolta dei fan).

5 - Le scene di sesso del primo film sono state girate per ultime per permettere a Jamie Dornan e Dakota Johnson di prendere confidenza l'uno con l'altra.

6 - Furono girate in un set chiuso, dove erano presenti solo Jamie, Dakota e il regista. Neanche i cameraman furono ammessi: le apparecchiature venivano guidate da remoto.

7 - Dakota Johnson non fece nessuna ricerca sulle pratiche di bondage e sadomaso perché voleva provare lo stesso stupore di Ana.

8 - Jamie Dornan è andato in un locale sadomaso di Londra per capire come viene vissuto, ha esplorato la stanza rossa e chiesto consigli al consulente del film specializzato in queste pratiche.



9 - Jamie era il primo a precipitarsi per coprire Dakota (in quanto il più vicino) appena finito di girare ogni scena di sesso.

10 - Tutti i giochi erotici utilizzati erano veri, ma alcuni di essi sono stati modificati con della pelliccia o della pelle più soffice per essere sicuri che Dakota non si facesse male.



11 - Per allestire l'appartamento di Christian, la produzione ha trovato due case adiacenti appartenute a due fratelli imprenditori degli anni Venti. Una è stata utilizzata per le riprese esterne e la sala da pranzo, mentre l'altra è quella in cui sono state fatte le scene in cui si vede la piscina coperta.

12 - La casa in cui vivono Ana e Kate, invece, era situata sopra il bar in cui Ana si ubriaca dopo aver conosciuto Christian nel primo film.

13 - Il pianoforte di Christian è un Fazioli F278, che costa circa 280mila dollari, mentre il suo elicottero vale circa 3,2 milioni.



15 - Prima di intitolarlo Cinquanta Sfumature di Grigio, E.L. James aveva chiamato provvisoriamente il primo libro Master of the Universe.

16 - Per evitare fughe di notizie e sguardi indiscreti sul set, oltre a un ingente sicurezza, la produzione decise di chiamare il film Le avventure di Max e Banks, per sviare i curiosi. Max e Banks sono i nomi dei cani di due degli sceneggiatori.

17 - Dakota Johnson ha aiutato Jamie Dornan a perfezionare il suo accento americano, visto che l'attore è originario di Belfast.

18 - La moglie di Jamie Dornan, Amelia Warner, ha seguito le riprese del secondo film accompagnandolo sul set, ma non è mai voluta andare al cinema a vedere il risultato del lavoro del marito, neanche per il primo capitolo.