Non è facile tenere alta la motivazione ed essere costanti nello sport, soprattutto quando si parla di corsa, attività che richiede impegno e passione. Vi diamo 5 consigli utili per farcela davvero

Iniziare a correre e continuare a fare sport regolarmente, no-stop, per tutto l’anno. Alzi la mano chi ci ha provato mille e una volta, ma non ce l’ha fatta e chi vorrebbe, ma da solo non trova la motivazione, lo stimolo, lo slancio necessario…



#Noworries! Sia che rientriate nel primo gruppo, sia che facciate parte del secondo, la soluzione ve la diamo nel nostro articolo.



Scoprite com’è possibile trasformare l’idea di fare attività fisica da supplizio a vera passione e come vivere serenamente un anno di corsa e a tutto sport.



1 - Chi ben comincia… non si ferma più!



Valutato il vostro livello di preparazione fisico-sportiva, è sempre meglio cominciare (o ricominciare) in maniera soft, soprattutto nel caso di un’inattività di lungo periodo. Come insegnano i grandi sportivi la testa è tutto, per riuscire in un obiettivo, ma anche il fisico ha un ruolo importante. Così affrontare le prime sessioni di allenamento con il mood giusto, rispettando e non chiedendo troppo al proprio fisico e alla propria testa, è fondamentale per costruire una base adatta. Per un neofita della corsa, imparare la tecnica corretta e preparare adeguatamente il corpo al gesto della corsa richiede almeno quattro settimane di lavoro. Se farlo da soli non è semplice - e potrebbe essere demoralizzante - affidarsi a trainer preparati oppure unirsi a un gruppo di neo-runners di pari livello può essere d’aiuto.



La soluzione: adidas offre a chi vuole avvicinarsi al running la possibilità di partecipare a sessioni gratuite di allenamento di gruppo con coach specializzati. Newnie Training Program è un ciclo di quattro mercoledì consecutivi per chi vuole muovere i primi passi nel running. Il programma è tutto in salita, con sessioni mirate di Corsa&Camminata, Corsa&Camminata più Tecnica di corsa, Train&Run fino al traguardo dei primi 5k.

2 - Dare il meglio di sé, alzando l’asticella ma senza eccessi né strappi



Apprese le basi, è tempo di consolidare e migliorare le proprie performance. Ma come resistere alla tentazione di mollare alla prima difficoltà o al primo calo di motivazione?



La soluzione: Allenarsi con la community degli adidas runners, composta da runner di ogni livello, dai beginners che muovono i primi passi di corsa agli avanzati che già corrono maratone. Con l'appuntamento Thank God It’s Friday l'obiettivo dei coach adidas è aiutare i runners a migliorare la propria postura, il gesto tecnico della corsa, velocità, resistenza, e non perdere loro lo slancio e l’entusiasmo. Il gruppo è suddiviso per livelli diversi di preparazione. Al termine seguono una slow-run finale di alleggerimento con defaticamento e stretching.

3 - Darsi un obiettivo e metterci impegno per realizzarlo



Darsi un obiettivo è davvero importante per non perdere la motivazione. Fissare un goal e mettercela tutta per andare in rete diventa energia utile quando la fatica e la non voglia di allenarsi bussa alla porta.



La soluzione: tra gli altri appuntamenti della settimana, Road to Your Best è un workout serale 100% running dedicato specificatamente a chi vuole correre la sua prima 10k o migliorare il suo Personal Best. Si lavora in gruppi differenziati per livello, su allenamenti specifici mirati a sviluppare resistenza e velocità per migliorare le performance di settimana in settimana. Il programma di allenamento della serata è intenso, ma i risultati sono garantiti: si parte con un po’ di Riscaldamento&Stretching, a seguire Ripetute/Tempo Run e al termine qualche minuto di Defaticamento. Questo training è consigliato ai runners di livello intermedio e avanzato. Ma nessuno è escluso dalla community. Per i neofiti del running il programma è di lavorare su brevi distanze (5k), per gli intermedi 7k, per i Pro 10k.

4- Tagliare un traguardo e celebrare il proprio successo



Essersi dati un obiettivo, aver sudato e faticato tanto per arrivarci. A quel punto l’ultimo step è lo sforzo finale che precede il traguardo. E come insegnano i coach adidas non conta solo il tempo, ma soprattutto la passione e la quantità di divertimento che si mette nella preparazione.



La soluzione: adidas supporta la sua community di runners proponendo la partecipazione collettiva a gare per tutti i livelli: maratone o mezze maratone in Italia e in Europa e per chi invece vuole misurarsi su distanze più corte l’appuntamento più atteso è a maggio con la Polimirun (10k tutti d’un fiato lungo un percorso cittadino che parte e arriva dal Politecnico di Milano). Per l’occasione vengono organizzati dei training run dedicati a tutti gli studenti del Politecnico di Milano, ideati proprio per prepararsi al meglio all’edizione 2018 della Polimirun.



5 - Provare per credere



Non serve pensarci troppo. La corsa – ma tutti gli sport in generale – è istinto puro. E condividere con un’ampia community di persone le stesse gioie e fatica, energie, motivazione e soddisfazioni aiuta a far crescere la passione e ad affrontare i momenti di sconforto. Provare per credere: realizzare - e non si tradire - i propri buoni propositi, facendoli diventare obiettivi e poi traguardi concreti, può rivelarsi molto gratificante e avere effetti positivi anche in altri ambiti della propria vita. Del resto si sa: correre fa bene all’autostima, al corpo e alla mente; svuota la testa dai cattivi pensieri, riempiendola di nuovi stimoli e tanta energia positiva.