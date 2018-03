Lavoro

Distratti dalla primavera, rischiate di farvi sfuggire di mano progetti ai quali avete lavorato nei mesi scorsi: fate in modo che l’ambizione non superi la barriera della verosimiglianza e, sfruttando l’appoggio marziano, tenete a freno la voglia di mollare baracca e burattini.





Evitate di rimuginare in loop su una situazione che non vi sconfinfera e chiedete a chi sapete voi un chiarimento; sbloccherete energie e scongiurerete l’effetto pentola a pressione. Se siete single non pretendete a tutti i costi improbabili fidanzamenti.