Lavoro

Amore

Finanze

Lavoro

Una vaga sensazione d’inconcludenza vi tormenta; in realtà i fatti dimostrano il contrario, siete performanti e apprezzati da colleghi e superiori. Tuttavia se avete l’impressione di essere nel posto sbagliato potete approfittare dell’appoggio di Mercurio e Venere per cambiare location.





Amore

Il transito marziano annuncia una primavera movimentata: il divertimento per single e accoppiati è all’ordine del giorno. Convertite il transito marziano in passione pura ed evitate di intavolare logorroiche discussioni che non vi porterebbero da nessuna parte.