Lavoro

Finanze

Rispettate rigorosamente l’evolvere di un progetto senza pretendere di forzare i tempi anche se avete l’impressione che la situazione sia ristagnando; Giove è positivo, non avete nulla da temere. Proprio per questo non è il caso di fare scenate che potrebbero ammorbare il clima in ufficio.





Amore

Troppo polemici e criticoni rischiate di logorare i rapporti borbottando in loop; trovate una valvola di sfogo alternativa e, se vi risultasse difficile, state in disparte e concedete al partner un margine di autonomia. Se siete single evitate di fidanzarvi a tutti i costi.