Lavoro

Non è il mese delle collaborazioni. Occupatevi in solitaria delle vostre scartoffie, evitando di chiedere consigli ai colleghi, con i quali sentite di non avere niente da condividere. Se state aspettando risposte, conferme o contratti da firmare abbiate ancora un briciolo di pazienza.





Amore

Per contrastare Mercurio e Venere negativi, rinforzati da Saturno e Marte, evitate di mostrarvi battaglieri e competitivi. Se siete single approfittate del momento per guardarvi in giro senza forzare la mano.