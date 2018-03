Lavoro

Amore

Finanze

Lavoro

Siate prudenti nel prendere certe decisioni professionali che richiedono una progettazione minuziosa; non è il caso di improvvisare. Venere e Mercurio opposti quasi per tutto il mese perturbano le relazioni con i colleghi; se non volete sprecare energie evitate i lavori di squadra.





Amore

Avete l’impressione che il vostro slancio non sia adeguatamente accolto da partner e spasimanti; il meccanismo vi sgonfia, rendendovi insofferenti e brontoloni. Siate pazienti e risparmiatevi le sfuriate.