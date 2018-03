Lavoro

Amore

Finanze

Lavoro

Sponsorizzati da transiti memorabili, riuscite a gestire in maniera esemplare una situazione professionale indigesta; non permettete a stress e fatica di prendere il sopravvento, avete tutte le carte in regola per uscirne sorridenti.





Amore

Avete l’impressione di essere trasparenti e finite per assumere atteggiamenti sopra le righe pur di farvi notare da partner e spasimanti. La situazione si sblocca grazie a Mercurio e Venere amici che vi permettono di convincere in tempi rapidissimi chiunque capiti a tiro.