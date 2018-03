Lavoro

Amore

Finanze

Il senso del dovere vi spinge a occuparvi delle scartoffie di lavoro con la massima concentrazione e talvolta senza tenere uno spazio tutto per voi; considerate che è sabato, meritate una piccola pausa di relax. Il buon senso e la la logica abbondano e per questo le spese effettuate oggi sono azzeccate e tengono conto del budget. Complimentoni. I single vorrebbero fidanzarsi saltando a pie pari tutto il periodo del corteggiamento; in questo modo perdete uno dei momenti più trendy e simpatici di ogni relazione. Segno allineato il capricorno, complicato il cancro. Chi è accoppiato non si incaponisca a mettere i puntini sulle i per ogni cosa. Il partner è ben disposto non rovinate tutto criticandolo.