Lavoro

Amore

Finanze

In ufficio riuscite a riportare la calma e il buon senso: vi viene naturale e vi fa amare dai colleghi. Il conto in banca è bello rimpolpato e assicura un sabato sera intenso e shoppereccio; gratificatevi nastro. I single si mostrino per come sono senza cercare effetti speciali: per conquistare la persona che vi interessa bastano il vostro sorriso e quella sensazione di sicurezza che riuscite a trasmettere in ogni occasione. Segno allineato il capricorno, complicato i pesci. Chi è in coppia regali al partner una serata simpatica nella movida. Il divano e la TV non sono esattamente ciò che si aspetta da voi.