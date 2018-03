Lavoro

Amore

Finanze

La giornata è in modalità senso del dovere e idealismo assoluto; sul lavoro spesso vi abbandonate a critiche giuste ma in forma super lagnosa, moderatevi per non ammorbare i colleghi. Il budget per il sabato è più che buono. Sfiziarsi e gratificarsi vi viene naturale e soprattutto riporta l'umore nella dimensione giusta e piacevole. Ne sarà super contento il partner che punta ad una serata intensa, stile fuochi d'artificio. I single si innamorano dell'immagine che si sono creati e non proprio della persona che desiderano conquistare. Mantenere i piedi per terra é più che saggio. Segno allineato i pesci; complicato la vergine.