Lavoro

Amore

Finanze

Per una volta non siete rivoluzionari a tutti i costi e i colleghi apprezzano perché possono lavorare secondo modalità conosciute e con ritmi meno vorticosi; la cosa è positiva perché i livello di stress resta molto basso. Qualche spesuccia imprevista vi costringe a riconsiderare il budget per la serata: per divertirsi non occorrono cifre impossibili. I single tendono ad abboccare ad ogni tipo di promessa a vanvera. Meglio approfondire le conoscenze prima di indossare anelli a vanvera. Segno allineato l'ariete, complicato la bilancia. Chi è accoppiato fa capricci e ammorba il partner rammentandogli errori e infrazioni compiute millemila anni fa: cambiate strategia.