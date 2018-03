Lavoro

Amore

Finanze

L'umore non è al top perché il gusto per la polemica è piuttosto alto e viene messo in pratica; le cose che non vi sconfinferano possono essere risolte con un pizzico di diplomazia in più. Vi risparmiereste tanta tensione. Nessun problema invece per il portafoglio e per eventuali programmi shopperecci, approfittatene alla grande. I single e chi è impegnato stuzzicano corteggiatori e partner; l'effetto non è dei migliori. Cambiare loop è un must. Segno allineato per chi cerca l'anima gemella lo scorpione, complicato il sagittario.