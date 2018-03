Lavoro

Amore

Finanze

Lo stress accumulato nei giorni scorsi si fa sentire e vi porta a desiderare momenti tutti per voi, magari di assoluto silenzio. Potete accettare anche eventuali proposte degli amici, a patto però che non si tratti di programmi troppo faticosi o che vi costringano a vedere persone di difficile gestione. La vita affettiva dei single riserva sorpresone e avventure. Chi è in coppia ha qualche sassolino che vuole togliersi dalle scarpe. L’atteggiamento costruttivo però rende il confronto con il partner utile e positivo.

La Luna esce dall'opposizione e dice che ritrovate il buon umore e l'efficienza; al lavoro la performance è più che soddisfacente e offre la chance di porre le basi per futuri contratti e accordi molto vantaggiosi. Anche le finanze sono soddisfacenti. Il buon gusto permette cambi di look e outfit radicali. I single fanno incontri magici che possono svilupparsi in relazioni stabili e durature. Segno allineato il cancro, complicato il capricorno. Chi è accoppiato riceve spupazzamenti a nastro. Ogni tipo di proposta per upgradare il ménage va accettata al volo senza pensarci su. Compresi convivenza e matrimonio.