Lavoro

Amore

Finanze

Preferite parlare poco e agire. I risultati al lavoro vi danno ragione. Qualche collega trova però strano il vostro mood e tende a criticarvi. Non entrate nella polemica, conservate le energie per la serata. I single vincano pigrizia e timidezza e escano con gli amici. La scelta si annuncia divertente e ricca di batticuore ed emozioni. Evviva. Segno allineato i pesci; complicato l'ariete. Chi è impegnato preferisce location tranquille e romantiche. Tra le opzioni astrologicamente più indicate potete considerare la visione di un bel film. Il conto in banca garantisce qualche spesa extra budget. Sarebbe meritatissima perciò abolite ogni senso di colpa.