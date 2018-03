Lavoro

Amore

Finanze

Il transito spigoloso della Luna vi porta a socializzare meno del solito; al lavoro preferite tenere tutto sotto il vostro controllo diretto ignorando il confronto con i colleghi. Le performance vi danno ragione ma il mood non è apprezzatissimo dal team. Il portafoglio viene aperto con particolare saggezza. Le spese hanno tutte un senso compiuto e su questo non si può che farvi i complimenti. I single lasciano ad altri i progetti amorosi eterni; le avventure mordi e fuggi sono sufficientemente gratificanti e apprezzate. Segno allineato i pesci, complicato la vergine. Chi è impegnato non riesce a dimostrare in modo compiuto i sentimenti nei confronti del partner che ovviamente protesta sciorinando una compilation di capricci. Meglio cambiare loop e impegnarsi nelle coccole.